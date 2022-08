Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu: Nu pot să fiu fericit, Debeljuh s-a accidentat şi va lipsi 6 luni

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, după victoria cu Şahtior Soligorsk cu 1-0 care a adus calificarea în play-off-ul Conference League, că nu poate să fie fericit deoarece golgheterul Gabriel Debeljuh a suferit o accidentare la ligamentele încrucişate şi va lipsi cel puţin şase luni.

"Când câştigi un meci trebuie să fii fericit. Am jucat împotriva campioanei din Belarus, nu a fost nicio diferenţă între noi şi ei. Am înscris în prima repriză, când am fost mai buni, a doua parte a fost însă mai echilibrată. Din păcate avem o veste tristă, foarte tristă, de aia sunt praf acum, pentru că pentru toate meciurile pe care le-am câştigat a trebuit să plătim ceva. Ba a fost penalty în minutul 90, ba s-a întâmplat ceva dramatic, ba am jucat în 10 oameni, în 8... iar acum am pierdut un jucător pentru mult timp. Din ce am înţeles, Gabriel Debeljuh are ceva la ligamentele încrucişate şi în mod normal nu va putea juca cel puţin 6 luni. Anul ăsta e terminat pentru el. Nu am cum să fiu fericit după victoria asta, pentru că e foarte greu să-l înlocuim pe Debeljuh, golgheterul nostru. Mai ales acum când nu mai ai cum să găseşti atacanţi", a spus tehnicianul la postul Prima Sport 1.

"Victoria e importantă, dar să vedem pentru următoarele meciuri ce putem recupera. Pentru că în atac suntem foarte subţiri. Azi jucătorii au făcut diferenţa, au câştigat, bravo lor. Am câştigat şi fără să luăm gol, dar nu pot să fiu fericit de calificare, v-am zis de Debeljuh. E clar că e bine că am ajuns în play-off şi s-au mai luat nişte bani. Dar obiectivul este clar, trebuie să ajungem în grupe. Dacă am fi toate trei echipele în grupe ar fi excelent pentru fotbalul românesc. Ar fi fantastic, dar rămâne să vedem dacă putem ajunge acolo toate trei", a adăugat Petrescu.

Acesta se aşteaptă la o dublă dificilă cu NK Maribor din Slovenia în play-off-ul Conference League.

"Maribor a jucat cu Şahtior Soligorsk, am văzut cele două meciuri. E o echipă bună, are jucători foarte buni, mulţi spectatori acasă. Nu ştiu cum a pierdut Maribor cu HJK Helsinki (n.r. - în Europa League). Eu nu mă aşteptam, chiar sunt curios, o să văd şi eu meciurile. Eu eram sigur că dacă ne calificăm vom juca în play-off în Finalanda (n.r. - cu HJK Helsinki). Nu mă aşteptam să jucăm cu Maribor, vor fi iar două meciuri grele. Sunt supărat că avem multe partide, trebuie să schimb iar 10 jucători şi nu prea mai am 10 jucători", a precizat Petrescu.

CFR Cluj s-a calificat în play-off-ul Europa Conference League la fotbal, după ce a învins echipa belarusă Şahtior Soligorsk cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, în manşa secundă a turului al treilea preliminar al competiţiei. Partida tur, disputată în Turcia, se încheiase la egalitate, scor 0-0, conform Agerpres.

Campioana României va juca în play-off-ul competiţiei cu NK Maribor (Slovenia), eliminată din Europa League de HJK Helsinki (Finlanda), după 2-0 şi 1-0. CFR Cluj ar urma să joace în deplasare prima manşă, pe 18 august, iar returul va avea loc pe 25 august, la Cluj-Napoca.