Antrenorul FC Viitorul, Ruben de la Barrera: 'Suntem foarte fericiţi că am reuşit să obţinem victoria'

Tehnicianul echipei FC Viitorul, Ruben de la Barrera, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu Astra Giurgiu, scor 4-1, că rezultatul este consecinţa jocului, informează News.ro.

“Cu siguranţă o seară mare, am marcat multe goluri. Am văzut cam ce încercăm să jucăm. Rezultatul este consecinţa jocului. În repriza a doua adversarii au presat mai mult. Am avut ocazii şi atunci, am înscris un singur gol. Suntem foarte fericiţi că am reuşit să obţinem victoria”, a spus De la Barrera la posturile care transmit Liga I.

Formaţia FC Viitorul a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa Astra Giurgiu, într-un meci din etapa a cincea a Ligii I.

Au marcat Iancu ’13, ’59, Luckassen ’20 şi Măţan ’38 pentru învingători, respectiv Alibec ’63 (penalti) pentru Astra.