Antrenorul FCSB, Anton Petrea, după 0-1 cu Dinamo: O înfrângere dureroasă

Antrenorul FCSB, Anton Petrea, a catalogat ca dureroasă înfrângerea suferită în faţa rivalei Dinamo, în Cupa României, anunță news.ro.

"O înfrângere dureroasă, din punctul meu de vedere, mai ales că este al doilea meci în care nu marcăm, este al doilea meci în care pierdem dintr-o fază fixă şi pot să spun că sunt un pic dezamăgit de aspectele astea. Trebuie să ne dea de gândit şi să tratăm mai serios şi mai concentraţi toate fazele, la meciurile viitoare. Jucătorii care au evoluat fac parte din lotul acesteie chipe, din moment ce sunt aici înseamnă că au valoare şi trebuie să şi-o demosntreze la fiecare meci, atunci când este nevoie de ei. Am avut încredere că putem face un meci foarte bun astăzi. Eu zic că am făcut un joc destul de bun, în schimb am ratat destul de mult din nou, nu am avut concentrarea necesară şi luciditate în faţa porţii. Plus superficialitatea noastră la faza fixă, în urma căreia am primit acel gol şi asta a fost istoria acestui meci. Cupa a fost tot timpul un obiectiv, a fost stuaţia cu această perioadă aglomerată, cu multe meciuri, acum nu ne rămâne decât să ne concentrăm pe campionat şi să fim atenţi la fiecare meci în parte, ca să nu mai avem parte de surprize neplăcute. Nu cred că rotaţia jucătorilor pe posturi afectează jocul nostru, pentru că mobilitatea pe care mi-o doresc în teren, în dinamica jocului le permite jucătorilor să fie şi pe alte poziţii, tocmai pentru a încerca să destabilizăm apărarea adversă, ca să ne găsim poziţii mai favorabile de a ajunge în prejma careului advers şi de a finaliza. Ser să nu fie un moment dificil, normal când pierzi două meciuri, chiar dacă competiţii diferite, nu e plăcut, mie nu-mi place să pierd şi normal că nu sunt bucuros cu aceste lucruri. Rămâne să discutăm şi cu jucătorii şi să tragem concluziile pe care trebuie să le tragem", a declarat Petrea, la microfonul televiziunilor care transmit Cupa României.

Tehnicianul oaspeţilor a precizat că, după meci, câte trei jucători de la cele două echipe au fost supuşi testului antidoping.

Dinamo s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României, după ce a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), rivala FCSB, deţinătoarea trofeului.

A marcat: Nemec '55.

Cele două formaţii s-au întâlnit şi în campionat, în urmă cu o săptămână, tot pe Stadionul Dinamo, când FCSB s-a impus cu 1-0.

Au mai obţinut calificarea în sferturi Dunărea Călăraşi, Petrolul, Chindia Târgovişte şi U Cluj.

Joi, se vor disputa partidele Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Gaz Metan Mediaş (ora 15.00), ASU Politehnica Timişoara – AFC Astra (ora 17.45) şi FC Botoşani – Universitatea Craiova (ora 20.30).