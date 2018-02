Antrenorul lui CSU, Devis Mangia, mulţumit după victoria de la Voluntari: E bine că am făcut 50 de puncte

Antrenroul CSU Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri, după victoria de la Voluntari, că este mulţumit de faptul că echipa sa a acumulat 50 de puncte după 25 de etape, dacă ţine cont că formaţia campioană de anul, FC Viitorul, a făcut 51 de puncte la finalul sezonului regulat (26 de etape). "Nu am primit gol şi asta e important. Dar nici nu am închis meciul, după posesia bună avută în prima repriză. Şi atunci există riscuri. Nu e o problemă fizică, am cheltuit multă energie în prima parte, deoarece am avut posesia şi e normal. După aceea e normal şi să suferi puţin. Nu vorbesc de arbitraj. Ştiu răspunsul (n.r - dacă a fost penalti), dar nu vreau să-l spun. Nu e treaba mea să vorbesc de arbitraj. E foarte bine că avem 50 de puncte în 25 de meciuri. Dacă ţinem cont că anul trecut, Viitorul a fost pe prima poziţie cu 51 de puncte la finalul sezonului, am făcut nu treabă bună, ci foarte bună. Am făcut şapte puncte mai mult decât sezonul trecut şi mai avem un meci, e drept, nu uşor. Sunt mulţumit din acest punct de vedere", a declarat Mangia, la Digi Sport.

Mangia a adăugat că Steaua a meritat victoria în meciul cu Lazio (scor 1-0), din Liga Europa. "Felicitări! FCSB a jucat bine şi a meritat victoria. M-a sunat cineva din Italia şi m-a întrebat dacă e o echipă care joacă sau care se apără şi contraatacă şi i-am spus că FCSB e o echipă care joacă şi are fotbalişti foarte buni", a spus antrenorul italian.

Echipa CSU Craiova a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), pe FC Voluntari, în etapa a XXV-a a Ligii I. Golul a fost marcat: Bancu '33

În minutul 84, arbitrul Marcel Bârsan a dictat penalti după o intervenţie a portarului Miodrag Mitrovici (CSU Craiova) asupra lui Daniel Benzar. După ce s-a consultat cu asistentul Marius Marica, care i-a atras atenţia că portarul a atins mingea, centralul a revenit asupra deciziei. Jucătorii gazdelor au protestat vehement, dar meciul s-a reluat cu minge de arbitru, după mai multe minute de întreurpere. Pentru proteste, antrenorul gazdelor Claudiu Niculescu a fost trimis în tribune. La acest meci a asistat din tribune şi preşedintele CCA, grecul Kyros Vassaras, care a mers la cabine după partidă.