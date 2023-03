Anunț crucial al Trezoreriei Statelor Unite! Americanii iau în calcul garantarea tuturor depozitelor bancare în valoare de aproape 18 trilioane de dolari

Plafonul actual de asigurare a depozitelor în cadrul Corporației Federale de Asigurare a Depozitelor este de 250.000 USD, cu toate acestea, după prăbușirea mai multor bănci în luna martie, au existat o presiune mare pentru creșterea acestei sume, conform cointelegraph.com.

Organizații precum Mid-Size Bank Coalition of America au cerut ridicarea plafonului pentru următorii doi ani, invocând necesitatea de a proteja deponenții și de a opri retragerea de capital de la băncile mai mici pentru cei care se presupune că ar avea un aspect mai sigur.

Potrivit unui raport Bloomberg, care citează „oameni cu cunoștințe despre discuții”, membrii personalului Departamentului Trezoreriei discută în prezent posibilitatea ca FDIC (Corporația Federală de Asigurare a Depozitelor) să poată extinde asigurarea actuală a depozitelor dincolo de plafonul maxim pentru a acoperi toate depozitele. Potrivit FDIC, depozitele bancare interne din SUA au totalizat 17,7 trilioane de dolari la 31 decembrie.

After some intense "studying" they realised that they needed $17 trillion to guarantee all bank deposits. pic.twitter.com/Z15HLiBp23