Anunțul premierului despre eliminarea impozitării pensiilor sub 3000 de lei

Premierul Marcel Ciolacu spune că eliminarea impozitării pensiilor sub 3000 de lei este posibilă doar dacă scenariul este sustenabil.

El precizează că liberalii nu i-au prezentat această propunere.

„Eu mă bucur că am reușit în șase luni să aduc un echilibru macroeconomic în România. Sub nicio formă nu o să iau măsuri să stric tot ce am construit”, încheie Ciolacu, potrivit mediafax.

