Aparat de înaltă performanţă pentru diagnosticarea sindroamelor epileptice, donat Spitalului Judeţean Sfântu Gheorghe

Un aparat medical de înaltă performanţă, care va ajuta, printre altele, la diagnosticarea sindroamelor epileptice, a intrat în dotarea Secţiei de Neurologie Pediatrică a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe, în urma unei donaţii făcute săptămâna aceasta de către Serviciul de Ajutor Maltez din România, anunță Agerpres.

Potrivit conducerii instituţiei, este vorba despre un sistem EEG tip Holter portabil, care permite înregistrarea electroencefalogramelor pe o perioadă mai lungă de timp, până la 48 de ore, iar datele colectate pot asigura o evaluare precisă a pacienţilor suspecţi de epilepsie, aparate de acest tip mai existând doar la Bucureşti şi Timişoara.

De asemenea, aparatul digital oferă posibilitatea de diagnosticare a copiilor care suportă cu dificultate mediul spitalicesc, respectiv a celor cu tulburări din spectrul autist.

În cazul lor holterul poate fi folosit la domiciliu, înregistrarea fiind stocată pe un stick de memorie, care ulterior este descărcat în baza de date a secţiei şi analizat de medicul curant.

Soluţia oferă copilului monitorizat autonomie totală în timpul înregistrării datelor şi îi permite să participe la activităţile zilnice obişnuite, comparativ cu echipamentele video EEG care nu permit mobilitatea.

"De 6-7 ani visăm şi în sfârşit ni s-a îndeplinit dorinţa. Mi s-a părut o ţintă greu de atins, pentru că un aparat de acest gen costă peste 10.000 de euro. Le mulţumim Cavalerilor de Malta (...) pentru acest sprijin fără de care cred că ar mai fi durat cel puţin 5 ani până să achiziţionăm acest aparat. Este vorba despre un mic monitor care se montează pe copil şi înregistrează eventualele crize epileptice. Cel mic nu mai trebuie să stea într-un singur loc, aşa cum se întâmplă în cazul video EEG-ului fix pe care îl avem, şi care nu îi permite să se mişte din pat. Înregistrarea poate dura până la 48 de ore, iar pentru un copil este în mod clar mai comod, pentru că mănâncă, se plimbă, nu se simte încorsetat. Până în prezent am lucrat cu un aparat semi-portabil de dimensiuni relativ mici, care poate fi transportat într-o geantă de laptop, cu acela mergem prin spital, la Pediatrie, la ATI. Şi mai avem un video EEG mare, care este fix, nu poate fi mutat", a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, şefa secţiei de Neurologie Pediatrică, medicul primar neurolog pediatru Ioana Dumitru.

Potrivit acesteia, holterul EEG poate fi folosit şi pentru alţi pacienţi, indiferent de vârstă, însă pentru copii investigaţia este gratuită.

Medicul Ioana Dumitru a mai spus că cel mai tânăr pacient care a fost supus monitorizării EEG a avut doar 3 zile de la naştere.

"Investigaţia este foarte sigură, holterul înregistrează activitatea electrică cerebrală şi nu emite radiaţii, nu are impact asupra organismului, aşadar monitorizarea poate fi făcută de câte ori este nevoie. Este un mare avantaj pentru noi să avem acest aparat, care ne va fi de folos şi în alte patologii, nu doar pentru depistarea crizelor epileptice. Aplicabilitatea lui în patologia neuro-psihiatrică este fără limite. Se pot observa eventuale modificări, spasme vasculare, poate fi observată o eventuală leziune, până să se ajungă la imagistică, pentru că în cazul copiilor mici de 1-2 ani, care nu prea stau la RMN şi e nevoie să fie sedaţi e mai simplu să te orientezi cu un EEG. Poţi începe intervenţia mult mai devreme, câştigi timp şi altfel se face partea de recuperare şi reintegrare socială", a mai spus aceasta.

Reprezentantul Serviciului de Ajutor Maltez, Puskas Balint-Zoltan, a menţionat că aparatul a fost achiziţionat în urma unei acţiuni de strângere de fonduri demarată anul trecut.

"Serviciul de Ajutor Maltez are o atenţie deosebită faţă de copii. Ştiam că acest holter EEG permite examinări deosebite, aşa că din toamna anului trecut am demarat o acţiune de strângere de fonduri. Este greu să strângi 10.000 de euro, dar până la urmă am reuşit din diferite surse să adunăm suma necesară pentru a ajuta în special copiii bolnavi. Ne bucurăm că Sfântu Gheorghe are acest aparat. Am citit şi am aflat foarte multe lucruri bune despre secţia de Neurologie Pediatrică a Spitalului Judeţean şi ne dorim ca această donaţie să ajute la îmbunătăţirea examinărilor medicale, să ajungem să avem copii mai sănătoşi", a declarat Puskas Balint-Zoltan.

Conducerea spitalului a menţionat că, potrivit specialiştilor, sunt cunoscute aproape 200 de forme de epilepsie, iar în 60% dintre cazuri, după un tratament care poate dura între 2 şi 5 ani în funcţie de evoluţie şi răspunsul organismului, pacienţii sunt declaraţi complet vindecaţi.

În evidenţele secţiei de Neurologie Pediatrică a spitalului sunt în prezent aproximativ 300 de copii cu diferite forme de epilepsie, iar lunar sunt depistate aproximativ 5-6 cazuri noi.

"Suntem recunoscători pentru generoasa donaţie, care cu siguranţă va simplifica mult procesul de diagnosticare nu doar în patologia neuro-psihiatrică. Aşa cum am spus şi cu alte ocazii, lucrăm în permanenţă la îmbunătăţirea serviciilor pe care spitalul nostru le oferă. Un rol important în acest proces l-a avut şi echipa de la Neurologie şi Psihiatrie Infantilă care a fost o punte de legătură între spital şi reprezentanţii Ordinului Cavalerilor de Malta. Acestora din urmă le mulţumim pentru generozitatea şi altruismul de care încă o dată au dat dovadă", a mai spus managerul spitalului, Andras-Nagy Robert.