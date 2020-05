Apel disperat al retailerilor din România: 'Zero chirie în pandemie' și chirii procentuale din cifra de vânzări

Organizația Patronală a Retailerilor din România – RORETAIL lansează un Apel Public la adresa reprezentanților centrelor comerciale de a nu forța colapsul industriei de retail nealimentar.

În condițiile în care activitatea retailerilor nealimentari din centrele comerciale a fost și cel mai probabil va continua să fie suspendată, nu este legal să plătească chiria pentru un spațiu pe care nici nu l-au folosit în scop comercial și nici nu dispun de resursele necesare pentru a o face. Ar rezulta astfel falimentul retailerilor!

Apelul RORETAIL are în vedere agrearea la nivelul intregii industrii de retail a unei noi înțelegeri comerciale provizorii (New Deal) între retailerii nealimentari și reprezentanții centrelor comerciale, axată pe două elemente principale: zero chirie pentru perioada suspendării activității magazinelor și negocierea individuală a chiriilor ca procent din vănzări, ulterior deschiderii magazinelor.

„Este un apel disperat pentru că suntem într-o situație disperată. Există proprietari de centre comeciale care au înțeles conjunctura extraordinară și neprevăzută pe care o traversăm, și care au adoptat atitudinea corectă de dialog și soluțiile comerciale evidente. Există însă mulți proprietari care forțează plata integrală a chiriilor în condițiile în care membrii noștri au activitatea suspendată. Nu este corect nici moral și nici contractual, pentru că retailerii nealimentari nu au putut beneficia de spațiile respective. Dacă nu se înțelege rapid că nu avem de unde acoperi asemenea costuri ne vom îndrepta spre colaps, iar efectele negative economice și sociale vor fi extrem de ample” a declarat Cosmin Savu-Cristescu, Secretar Executiv RORETAIL.

Retailerii nealimentari au în plan să nu deschidă magazinele și să nu participe la redeschiderea centrelor comerciale din România dacă solicitările lor pentru stabilirea unui nou tip de relație comercială nu primesc un răspuns favorabil. Peste 2.000 de magazine, reprezentând aproximativ un sfert din totalul magazinelor din centrele comerciale din întreaga Românie, au semnat până în prezent apelul RORETAIL.

RORETAIL – Organizaţia Patronală a Retailerilor din România este o asociație înființată în anul 2014, care grupează peste 1.000 de magazine din România (branduri naționale și internaționale) și însumează peste 12.000 de angajați.