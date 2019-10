APIA: Piața auto din România a crescut cu 9,7% în primele nouă luni ale anului

În luna septembrie, piața auto a crescut cu 15,7% comparativ cu luna similară a anului anterior, iar după primele nouă luni din 2019, se înregistrează o creștere generală de 9,7% comparativ cu aceeași perioadă din 2018, anunță APIA, anunță MEDIAFAX.

Referitor la vânzările de autoturisme noi din UE, este de remarcat faptul că grupul celor 5 țări - Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie, care, împreună, totalizează cca.75% din piață auto a UE - înregistrează în primele 9 luni din 2019 o scădere generală de 1,2% comparativ cu aceeași perioadă din 2018, astfel: Spania -7,4%, UK –2,5%, Franța -1,3%, Italia -3,1%. Singură piață care nu este în teritoriul negativ și care datorită mărimii sale, are un impact semnificativ asupra evoluției de ansamblu, Germania, înregistrează la 9 luni o creștere totală de 2,5%.

În continuare, în România, vânzările sunt susținute, în principal, de către persoanele juridice, care realizează 57% din totalul achizițiilor de autoturisme din primele nouă luni ale lui 2019. Este însă de remarcat faptul că numărul de autoturisme achiziționate de către persoanele fizice în aceste prime nouă luni (54.558 unități) este cu 29,5% superior celui din perioada similară a anului trecut (când se înregistrau doar 42.127 unități). Că urmare, și ponderea achizițiilor realizate de către persoanele fizice a crescut pe ansamblul perioadei analizate, de la 37% în 2018 la 43% în 2019.

În ceea ce privește autoturismele rulate, în primele nouă luni ale anului 2019 au fost înmatriculate 329.231 unități, cu 5,1% mai puține decât în 2018, având și o structură de vârstă îmbunătățită (cu scăderi importante pe segmentul celor mai vechi de 12 ani).

Producția și exportul Ford România înregistrează volume consistente după primele 9 luni din 2019, respectiv 97.063 unități (-7,0%) la producție și 97.043 unitați (-7,6%) la export.

Luna septembrie 2019 consemnează un volum al vânzărilor în creștere de autotrime noi (+15,7%) comparativ cu luna similară a anului trecut. Că urmare, în primele nouă luni ale anului 2019, se înregistrează o creștere generală a pieței cu 9,7%, pe un volum total de 147.966 unități. Din acestea, 127.251 sunt autoturisme care, pe ansamblului perioadei, înregistrează o creștere de 11,9% și 20.715 vehicule comerciale, acestea având o scădere de 1,8%.

Topul pe mărci (autoturisme + autovehicule comerciale) este condus de către Dacia, cu 40.893 unități, urmată de către Volkswagen, cu 13.043 unități și Renault 11.978 unități. Dacia, cu 38.797 unități, conduce topul la categoria autoturisme, iar Ford (2.751 unități) pe cel de la vehicule comerciale ușoare.

Topul pe mărci la autoturisme este condus de Dacia, cu cele 38.797 unități (30,5% cotă de piață, realizată pe volum în creștere cu 8,4% față de 2018), urmează Volkswagen cu 11.499 unități (9,0% cotă de piață și un volum în creștere cu 2,8% față de 2018); Renault 10.470 unităţi (8,2% din total piață și un volum în creștere cu 20,6%), Skoda 10.370 unități (8,1% cotă de piață și un volum mai mare cu 4,5%) și Ford 8.330 unități (6,5% cotă de piață și un volum în creștere cu 19,9%).

Pe modele, cu cele 15.781 unități vândute, Dacia Logan este cel mai bine vândut model în primele nouă luni din 2019, urmat de Dacia Duster cu 9.150 unități, Dacia Sandero 8.560 unități, Renault Clio 4.451 unități și Skoda Octavia 3.909 unități.

Analizând segmentarea pe clase, după primele 9 luni ale anului, consemnăm o evoluție mixtă, astfel: creșteri pe segmentele Sport (+44,6%), SUV(+23,8%), clasa B (+11,6%), clasa C (+8,2%), și scăderi pe F (-42,0%), D (-16,4%), A (-15,8%), MPV (-10,6%) și E (-7,4%). Este însă de remarcat faptul că, dacă Clasa SUV își continuă evoluția crescătoare (ceea ce este foarte posibil), această va ocupă, în scurt timp, primul loc în preferințele clienților, în detrimentul Clasei C, care mulți ani a dominat acest top (Fig.2).

În funcţie de tipul de combustibil al achizițiilor de autoturisme, o primă remarcă ar fi cea că în luna septembrie, atât autoturismele cu motoare pe benzină cât și cele diesel au cedat procente celor cu combustibili alternativi. Cu toate acestea, după 9 luni, autoturismele pe benzină continuă să dețînă un procent de 71,0% din total, semnificativ mai mare comparativ cu ponderea pe care o aveau în aceeași perioadă din 2018 (60,6%). Dintre primele 10 mărci / modele cele mai vândute, 7 mărci și respectiv 9 modele au o pondere în vânzări cu motorizări pe benzină peste această medie.

Pe de altă parte, în septembrie, ponderea motorizărilor diesel a crescut cu 1pp față de cota avută în luna august, iar trendul pe care îl remarcăm în acest an (începând cu luna aprilie), este unul crescător, ceea ce arată o posibilă consolidare în lunile următoare (Fig.3). În acest context, ponderea la care ajung autoturismele cu motoare diesel după 9 luni din 2019 este 25,3% din total, 8 mărci și respectiv, 8 modele având o pondere a vânzărilor de autoturisme peste acest procent.

La categoria vehicule comerciale ușoare, ponderea motorizărilor diesel reprezintă 96,6% din total.

Autoturismele “verzi“ (electrice și hibride): în luna septembrie, acestea au înregistrat o cotă de 4,0% din total, inferioară celei din luna precedentă, dar pe ansamblul celor 9 luni din 2019, această categorie de autoturisme înregistrează o creștere semnficativă de volum (4.734 față de doar 2.927 în 2018), fapt ce face că ponderea să în ansamblul pieței să fie una să fie una semnificativ mai mare celei din anul trecut (3,7% în 2019 față de doar 2,6% în 2018).

Pe subcategorii, consemnăm o creștere de 138,6% (2,4 ori) la autoturismele full electrice și o creștere de 7,0% la cele plug-în. Pe de altă parte și autoturismele hibride înregistrează o creștere consistentă, de 52,8%. În acest context, trebuie remarcată și în acest an evoluția foarte bună a Programului Rabla Plus, numărul persoanelor fizice care au achiziționat o mașînă electrică (full sau plug-în) fiind de cca. 3 ori (!) mai mare decât cel consemnat la sfârșitul lunii septembrie a anului trecut. Un alt aspect important de semnalat este faptul că în primele 9 luni ale acestui an au fost achiziționate cu cca. 30% mai multe autoturisme cu încărcare electrică decât în întreg anul trecut (9M2019 = 1.267 unități vs. 12M2018 = 987).

Această evoluție constant pozitivă din ultimii ani (x15 ori în 3 ani) impune, din rațiuni de mediu, continuarea, și în anii viitori, a acestui Program (ex: 2020-2025), dar cu un buget în creștere, în concordanță cu cererea tot mai ridicată de autovehicule „verzi”, dar și cu țintele de mediu stabilite pentru România în Directiva UE nr. 1161/2019 (achizițiile publice de autovehicule cu emisii zero sau scăzute trebuie să ajungă la o pondere minimă de 18,7% în perioada de referință august 2021 – dec.2025).

O altă analiză de interes este și evoluția autoturismelor cu tracțiune integrală (4x4). Acestea reprezintă 18,7% din totalul achizițiilor realizate în primele 9 luni ale lui 2019, pe un volum total de 23.845 unități, ușor superior (+3.7%) celui consemnat în 2018.

În funcție de țara de proveniență a autoturismelor, situația după 9 luni din 2019 se prezintă astfel: România, o pondere de 30,5%, Germania 17,8%, Cehia 10,5%, Turcia 9,7% și Spania 8,3%.

În acest context, comparativ cu perioada similară din 2018, vânzările de autoturisme din producția autohtonă au crescut cu 10,8%, iar cele din import cu 12,4%.