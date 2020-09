Apple se pregătește pentru 5G - Cere subcotractorilor zeci de milioane de telefoane

Grupul american Apple Inc le-a cerut subcontractorilor să îi livreze cel puţin 75 de milioane de telefoane iPhone 5G până la finele acestui an, un număr comparabil cu cel înregistrat în 2019, când a fost lansată precedenta versiune de iPhone, un semn că cererea pentru cel mai important produs Apple este stabilă, în pofida pandemiei şi recesiunii globale, transmite Bloomberg potrivit Agerpres.

Potrivit surselor citate de Bloomberg, Apple se aşteaptă ca vânzările următoarei generaţii de iPhone să ajungă la 80 de milioane de unităţi în 2020. Sursele au adăugat că Apple intenţionează să lanseze în octombrie patru noi modele de iPhone, precum şi o nouă tabletă iPad Air, care va avea un ecran similar cu cel al iPad Pro-like, două noi versiuni ale ceasului Apple Watch şi primele căşti care nu vor purta marca Beats.În mod tradiţional, Apple şi subcontractorii săi majorează producţia înaintea lansării unei noi versiuni de iPhone în toamna fiecărui an. De exemplu, în vara lui 2019, furnizorii Apple se pregăteau să fabrice componente pentru până la 75 de milioane de telefoane mobile. Şi în 2018 ţinta de producţia a fost similară, astfel că obiectivul pentru acest an privind o producţie cuprinsă între 75 şi 80 de milioane de unităţi este o dovadă de optimism.Chiar dacă pandemia de Covid-19 a afectat economia globală şi a perturbat lanţurile de aprovizionare, Apple se bucură de o cerere solidă pentru telefoanele iPhone, tabletele iPad şi computerele Mac din partea celor care lucrează sau studiază de acasă. În acest an, acţiunile Apple au crescut cu 76%, astfel că producătorul telefoanelor iPhone a devenit prima companie americană cu o capitalizare de piaţă mai mare de 2.000 de miliarde de dolari.Sursele citate de Bloomberg susţin că cele patru noi modele de iPhone ce vor fi lansate în octombrie vor fi împărţite, pentru prima dată, în două modele de tip basic şi două modele de tip high-end şi toate vor avea un display de tip OLED. Modele basic vor avea ecrane cu diagonala de 5,4 inch, respectiv 6,1 inch, în timp ce dispozitivele high-end vor avea un display cu diagonala de 6,1 inch, respectiv 6,7 inch, ceea ce va fi cel mai mare ecran pus vreodată de Apple într-un iPhone.Potrivit surselor citate, Apple intenţionează să lanseze pe piaţă mai întâi modelele de iPhone de tip basic şi ulterior dispozitivele de tip high-end. Într-o conferinţă care a avut loc recent, Apple a informat că în acest an noile iPhone vor fi lansate cu câteva săptămâni mai târziu decât modelele de anul trecut, care au început să fie livrate în data de 20 septembrie.Telefoanele iPhone generează în continuare aproape jumătate din vânzările Apple şi urcă până la 60% din cifra de afaceri în sezonul sărbătorilor.