Aproape 1.000 de stomatologi au votat pentru conducerea Colegiului - Au așteptat și o oră în coadă

Aproximativ o mie de medici au votat sâmbătă, până la ora 14,00, la alegerile pentru funcţiile eligibile din cadrul Consiliului Colegiului Medicilor Stomatologilor Bucureşti şi al Adunării generale naţionale.

Din cauza numărului mare de candidaţi, dar şi a celui de poziţii eligibile, procesul de votare necesită timp şi s-a format o coadă de peste o sută de persoane, potrivit Agerpres.

Preşedintele Comisiei Electorale, profesor Bogdan Dimitriu, a declarat că, în contextul unei mobilizări mai mari, este de aşteptat ca numărul votanţilor să fie semnificativ ridicat faţă de acum patru ani, când şi-au exprimat opţiunea aproximativ o mie de persoane.

"Procesul de votare are loc astăzi, între orele 8,00 şi 18,00. Până acum au votat 951 de persoane. Totul a decurs foarte bine, fără incidente. Avem cinci observatori din partea Ministerului Sănătăţii. Un observator este din partea Comisiei Electorale Centrale. (...) Acum patru ani au fost puţin peste o mie de votanţi, iar acum suntem aproape de o mie şi mai avem încă patru ore. Deci sigur se va depăşi numărul respectiv. (...) Am avut oameni care au venit de la 8,00 şi au intrat. Nu am avut timpi morţi absolut deloc, în timpul zilei. Numărul de potenţiali votanţi, pe tot Bucureştiul, e de peste 5.000", a precizat pentru AGERPRES Bogdan Dimitriu.El a menţionat că lumea aşteaptă chiar şi o oră la coadă, deoarece se stă mult în cabine, în contextul numărului mare de candidaţi şi de poziţii eligibile de pe buletinele de vot."Din păcate, da, pentru că, indiferent cum ar merge lucrurile, sunt foarte mulţi candidaţi, un număr de 47 de poziţii eligibile pe un buletin şi 33 pe celălalt, dintr-un total de 130 de candidaţi - pentru că se repetă, unii sunt şi colo şi colo - iar până îi găseşti, din 130, pe cei 47, durează. Şi nu poţi grăbi, evident, procesul de votare. Aşa că aici e problema, se stă mult în cabina de vot, dar asta era previzibil, fiind mulţi candidaţi. Ne mişcăm cât putem de repede, dar e factorul uman la mijloc, pe care nu avem cum să îl influenţăm", a arătat acesta.Cei care aşteaptă la coadă s-au declarat, în general, mulţumiţi de modul în care s-au organizat alegerile, chiar dacă trebuie să aştepte aproximativ o oră înainte de a vota. Unii au spus însă că ar trebui găsită o modalitate de vot mai modernă, care să includă mijloace electronice. Participanţii au apreciat însă faptul că numărul votanţilor este mai mare, comparativ cu alegerile de acum patru ani."Am participat şi acum patru ani. Acum sunt mai organizaţi şi e şi mai multă lume. E o prezenţă mai bună la vot. Ştiţi foarte bine ce s-a întâmplat în vară şi absenteismul acesta a provocat multe, iar acum fiecare vrea să îşi spună cuvântul", a precizat unul dintre cei care aşteptau la coadă."Ştampilele acelea sunt antice şi de demult. Suntem în altă eră, nu să ne chinuim cu ştampilele alea - asta e singura mea nemulţumire. În rest, la rând era normal să stăm, pentru că suntem mulţi. Nu ar fi fost rău (să existe o modalitate de vot electronic). Era mai uşor pentru toată lumea. Sunt mai mulţi decât acum patru ani. Sunt nişte probleme care trebuie rezolvate. Sunt multe probleme - aceleaşi care au tot fost discutate mai mult sau mai puţin în presă", a precizat o doctoriţă, după ce a votat."Eu sunt foarte mulţumită că a venit foarte multă lume, ceea ce nu prea s-a întâmplat până acum. Asta mi se pare cel mai important. Probabil că nemulţumirile - care sunt destule - i-au făcut să vină în număr mai mare. (...) Nu au fost probleme legate de organizare şi nu mă deranjează că a trebuit să aştept. E o datorie pe care o avem cu toţii. E prima dată când vin, din păcate. Cred că ar fi trebuit să o facem de fiecare dată când s-a votat. E datoria noastră, dreptul nostru şi fiecare ar trebui să vină", a precizat o tânără.Colegiul Medicilor Stomatologi din România organizează, sâmbătă, alegeri pentru funcţiile eligibile din cadrul Consiliilor colegiilor teritoriale şi al Adunării generale naţionale.Pentru Bucureşti, decizia CEC pentru stabilirea numărului membrilor biroului executiv, al membrilor consiliilor colegiilor teritoriale, al reprezentanţilor colegiilor teritoriale în Adunarea generală naţională şi al supleanţilor pentru consiliul colegiului teritorial şi pentru Adunarea generală naţională prevede: Biroul Executiv are 7 membri, Consiliu - 47 membri şi 11 supleanţi şi reprezentanţi în AGN - 33 membri şi 11 supleanţi.Asociaţiile profesionale ale medicilor stomatologi au solicitat sâmbătă Comisiei Electorale Centrale pentru alegerile în conducerea Colegiului Medicilor Stomatologi prelungirea duratei de vot de la ora 18,00 la ora 21,00.Medicii stomatologi din România, reuniţi în cadrul mai multor asociaţii profesionale, au solicitat, în 14 septembrie, intervenţia de urgenţă a Guvernului pentru a permite prezenţa observatorilor la procesul electoral pentru alegerea conducerii Colegiului Medicilor Stomatologi din România.Pe 20 octombrie, ministrul Alexandru Rafila spunea că Ministerul Sănătăţii va putea trimite observatori la alegerile din Colegiile profesionale ale medicilor, pentru a elimina suspiciunile privind corectitudinea alegerilor.