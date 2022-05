Armata Rusiei pare devastată! Serviciile de informații britanice: 'Rusia va avea nevoie de ani pentru a recupera pierderile de luptă'

Rusia a concentrat peste 120 de grupuri tactice de batalion la granița cu Ucraina, reprezentând aproximativ 65% din numărul total de forțe terestre ale armatei ruse, informează serviciul de presă al Ministerului britanic al Apărării.

Potrivit rapoartelor de informații, în cele peste două luni ale războiului din Ucraina, mai mult de un sfert din unitățile militare rusești și-au pierdut capacitatea de a desfășura în mod eficient operațiuni de luptă.

Unitățile de elită ale armatei ruse, inclusiv trupele aeropurtate, au fost afectate în mod deosebit, arată serviciile secrete britanice. Rusia va trebui să petreacă ani, poate zeci de ani, pentru a reconstrui forța de muncă distrusă de apărătorii ucraineni, forța de muncă și cantitatea corespunzătoare de arme.

"Unele dintre cele mai de elită unități ale Rusiei, inclusiv Forțele Aeropurtate, au suferit cea mai mare uzură. Probabil că va fi nevoie de ani de zile pentru ca Rusia să reconstruiască aceste forțe", se arată în raportul de informații.

Vezi și: Pilotul fantomă din Kiev a fost doar un mit de război: a recunoscut inclusiv Ucraina

Forțele armate ale Ucrainei au dat o lovitură puternică comandamentului militar al rușilor din regiunea Izyum. Ca urmare a contraatacului ucrainenilor, sute de militari ruși au fost uciși.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ZuMXTmNRyd



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/S7E6h4WTgM