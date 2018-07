Arnold Schwarzenegger îl 'termină' pe Donald Trump: 'Ai stat ca un biet molâu, fără coloană vertebrală, ca un biet sclav'

Fostul guvernator al Californiei Arnold Schwarzenegger (republican) l-a atacat dur luni pe preşedintele american Donald Trump, spunând că liderul de la Casa Albă s-a purtat ca un sclav care i-a făcut vânt cu evantaiul preşedintelui rus Vladimir Putin la conferinţa lor de presă, ''jenantă'', ce a avut loc în aceeaşi zi, la Helsinki, relatează The Hill, potrivit Agerpres.

''Ai stat acolo ca un biet molâu fără coloană vertebrală, ca un biet sclav care făcea vânt cu evantaiul'', a declarat Schwarzenegger într-un videoclip postat pe Twitter, adresându-se direct lui Trump. ''Mă întrebam când aveai de gând să-i ceri un autograf sau să faci cu el un selfie, sau ceva de felul ăsta'', a adăugat el.În înregistrarea sa video de 45 de secunde, Schwarzenegger îl acuză pe Trump că a atacat comunitatea serviciilor de informaţii şi Departamentul de Justiţie pentru că a refuzat să denunţe amestecul Rusiei în alegerile prezidenţiale americane din 2016.''Eşti preşedintele Statelor Unite. N-ar fi trebuit să faci aceasta. Ce-i cu tine?'', a mai spus Schwarzenegger, cunoscut şi pentru rolurile sale în filme precum Terminator.

Schwarzenegger, care s-a născut în Austria, a întrebat apoi ce s-a întâmplat cu ''cuvintele puternice'' rostite în timpul Războiului Rece de către fostul preşedinte american Ronald Reagan.



''Ce s-a întâmplat cu cuvintele puternice şi cu fermitatea lui Ronald Reagan când s-a aflat lângă Zidul Berlinului şi a spus 'Domnule Gorbaciov, dărâmaţi acest zid'? Ce s-a întâmplat cu toate acestea?'', a întrebat Schwarzenegger înainte de a încheia videoclipul cu un oftat adânc.