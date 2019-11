Artistul Eminem l-a susținut pe Chris Brown când acesta a lovit-o pe Rihanna, dar acum e prietenul cântăreței

Eminem a înregistrat în 2009 în care își declara susținerea pentru Chris Brown după ce acesta o atacase și o lovise pe Rihanna, dar, între timp pare să se fi răzgândit, fiind prieten cu artista, iar echipa lui comentează că înregistrările descoperite săptămâna trecută sunt vechi și depășite, anunță MEDIAFAX.

Piesa cu titlul ”Things Get Worse” pare să fi fost înregistrată pentru albumul lui Eminem din 2009, ”Marshall Mathers”. În versurile acestui cântec, Eminem ”îi ține partea lui Chris Brown” în chestiunea atacului asupra prietenei acestuia din acel moment, Rihanna.

“Of course I side with Chris Brown, I’d beat a bitch down too” (Sigur că îi țin partea lui Chris Brown, și eu i-aș da să cadă unei panarame), se aude spunând Eminem într-o variantă care nu a ajuns pe album dar a fost sustrasă și dată publictății săptămâna trecută.

În alt fragment al piesei Eminem vorbește despre lovirea ”fără milă” a unei lucrătoare sexuale, care este lăsată ”aproape moartă“, despre introducerea unei femei într-o mașină de spălat și despre uciderea actriței Dakota Fanning, care nu avea îna cel moment decât 16 ani.

Purtătorul de cuvânt al artistului, Dennis Dennehy, a dat publicității o declarație prin care răspunde acuzațiilor legate de versurile lui Eminem: “Este vorba de ceva de acum mai bine de un deceniu. După ce a înregistrat piesa, Eminem a renunțat la ea și a rescris-o. E evident că el are cu Rihanna o prietenie minunată”.

Brown a lovit-o pe Rihanna în timp ce cuplul se îndrepta spre ceremonia premiilor Grammy din 2009. Braun a fost găsit vinovat de lovire și a fost condamnat la cinci ani cu suspendare, șase luni de muncă în folosul comunității și la un an de consiliere împotriva violenței domestice.

Eminem și Rihanna au colaborat în mai multe rânduri. Cei doi au înregistrat ”Love the Way You Lie”, pentru albumul lui Eminem din 2010, ”Recovery”, și ”Love the Way You Lie (Part II)”, pentru albumul ”Loud”, al Rihannei, din același an. Ambele piese vorbesc despre experiențele celor doi în relații abuzive.

Rihanna spunea în momentul colaborării că este uimită că Eminem a vrut să lucreze cu ea. ”Știi, cântă mereu tot felul de porcării despre cântăreții de pop și despre artiste”, explica Rihanna pentru MTV.

Cei doi au mai colaborat și pentru înregistrarea ”The Monster”, în 2013. Eminem a cântat în 2018, în piesa de diss la adresa lui Machine Gun Kelly, despre ”urmele” pe care i le-a lăsat Rihannei pe gât.