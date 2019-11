Ashleigh Barty, după victoria asupra Carolinei Garcia: 'Cred că am făcut cel mai bun meci din viaţa mea. Nu aş fi putut cere un meci mai perfect'

Ashleigh Barty, numărul 1 mondial, a declarat, sâmbătă, după ce a învins-o pe Caroline Garcia, scor 6-0, 6-0, în finala Cupei Federaţiei, că a făcut cel mai bun meci din viaţa sa, potrivit Mediafax.

"Cred că am făcut cel mai bun meci din viaţa mea. Nu aş fi putut cere un meci mai perfect. Este incredibil. Am servit bine, am returnat bine. Am jucat foarte bine punctele importante", a declarat Barty.

Echipele Franţei şi Australiei sunt la egalitate, scor 1-1, după meciurile disputate în prima zi la finala Cupei Federaţiei de la Perth.

În primul meci al zile, Kristina Mladenovic a trecut de Ajla Tomljanovic, scor 6-1, 6-1, după o oră şi 11 minute de joc.

Numărul 1 mondial, Ashleigh Barty a trecut în al doilea meci de Caroline Garcia, scor 6-0, 6-0, în doar 56 de minute.

Este pentru prima oară în istoria Fed Cup când un meci se încheie cu scorul de 6-0, 6-0.

Duminică vor avea loc partidele Barty - Mladenovic şi Tomljanovic - Garcia.

Tot duminică este programat şi meciul de dublu dintre Ashleigh Barty/Samantha Stosur şi Caroline Garcia/Kristina Mladenovic.