Asociaţiile LGBTQI din întreaga lume, îngrijorate de amplificarea ostilităţii împotriva lor: 'Drepturile tinerilor queer au fost atacate în mod particular'

Membri ai comunităţii LGBTQ se confruntă peste tot în lume cu o înmulţire a actelor ostile împotriva lor, au avertizat militanţi şi responsabili ai unor asociaţii din peste 100 de ţări care s-au reunit în această săptămână în California, în SUA, relatează AFP.

Participanţii la această adunare mondială, prima de acest fel organizată de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, au atras atenţia în special asupra dificultăţilor cu care se confruntă tinerii queer, potrivit Agerpres.

Comunitatea LGBTQ a fost întotdeauna supusă "unui nivel extrem de ridicat de violenţă şi discriminare", afirmă Julia Ehrt, directoare a Asociaţiei internaţionale a persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, trans şi intersexuale (ILGA World).

Însă, în ultimii ani, s-a înregistrat o relansare a discursurilor care atacă teoria de gen şi care urmăresc să priveze comunitatea LGBTQ "de drepturile pe care le merită", spune ea.

În total, peste 600 de reprezentanţi LGBTQ participă la conferinţa mondială organizată de ILGA World la Long Beach, în apropiere de Los Angeles, cu un accent special pus pe tineret.

"Ne luptăm pentru drepturile persoanelor queer în lumea întreagă, însă drepturile tinerilor queer au fost atacate în mod particular", a declarat pentru AFP Martin Karadzhov, care prezidează comitetul ILGA World pentru tineret.

"Această conferinţă ne oferă pentru prima dată un spaţiu unde să putem avea cu adevărat aceste discuţii", în special despre "practicile nefaste precum 'terapiile de conversie' care sunt imorale, pseudo-ştiinţifice şi brutale şi încă legale în aproape 180 de ţări", a spus el.

Reluarea acestei conferinţei după doi ani de pandemie este o gură de aer proaspăt pentru participanţi.

"Numeroşi militanţi LGBTQI lucrează în condiţii extreme de opresiune, izolare şi violenţă", subliniază Jessica Stern, trimis special al Departamentului de Stat al SUA pentru apărarea drepturilor comunităţii LGBTQI.

În opinia lui Brian Wenke, de la proiectul educativ 'It Gets Better', din Los Angeles, conferinţa vine la momentul potrivit pentru tinerii queer din SUA.

"Numai în acest an peste 300 de proiecte de lege în 36 de state" au fost depuse în legătură cu LGBTQ, "variind de la restricţii asupra competiţiilor sportive, la propuneri 'don't say gay'" care interzic evocarea în şcoli a chestiunilor de orientare sexuală, spune acest militant.

În opinia sa, toate aceste legi au ca scop unic să îi priveze pe tinerii queer de "experienţa de care au nevoie pentru a creşte şi a se dezvolta" ca adulţi.

Pe pagina sa de înscrieri, conferinţa oferea posibilitatea de a alege din aproximativ 40 de genuri şi identităţi diferite, dintre care multe provenite din culturi tradiţionale din diferite ţări.

În opinia lui Martin Karadzhov, este ocazia "de a risipi mitul conform căruia diversele genuri şi identităţi nu existau înainte, că este ceva nou".