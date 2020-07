Atac al idependentului Dan la adresa 'PSD-Firea' - 'În patru ani nu s-a construit nicio nouă grădiniţă; un eşec sever al administraţiei PSD-Firea'

Deputatul independent Nicuşor Dan, candidat la Primăria Capitalei, a declarat, miercuri, că în patru ani nu s-a construit nicio grădiniţă nouă în Bucureşti, adăugând că acesta reprezintă "un eşec sever" al administraţiei PSD-Firea, potrivit Agerpres.

El a susţinut că tema creşelor şi grădiniţelor din Bucureşti reprezintă un subiect "neglijat" de actuala administraţie."În urmă cu patru ani, candidatul PSD Gabriela Firea promitea 20 de grădiniţe cu program prelungit (...) şi creşe - nu spunea câte. Rezultatul este zero. În patru ani de mandat nu s-a construit nicio nouă grădiniţă de către administraţia PSD-Firea. Vorbim de un eşec al unei administraţii a unui partid care se pretinde de stânga, preocupat de domeniul social, un eşec sever în ceea ce priveşte educaţia. Azi, primarul general ne spune că nici nu avea în atribuţii să construiască creşe şi grădiniţe, că atribuţiile sunt la primăriile de sector, nu că ar fi trebuit să ne spună lucrul acesta în campania electorală acum patru ani, ci pentru că a avut o situaţie extrem de privilegiată, a avut un mandat în care a avut primari colegi de partid, a avut un Guvern de aceeaşi culoare politică şi în Parlament avea aceeaşi majoritate politică", a afirmat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă.Potrivit acestuia, în cele şase sectoare ale Capitalei există un deficit de 25% locuri în grădiniţe."Legea spune că într-o grupă trebuie să ai cel mult 20 de copii şi media pe Bucureşti a copiilor în grupă este de 25 şi aici în Sectorul 4 e şi mai rău - media copiilor într-o grupă este 27. În privinţa creşelor stăm şi mai rău. Numărul creşelor e de trei ori mai mic decât al grădiniţelor şi în unele sectoare disproporţia aceasta este şi mai mare, în sensul că în Sectorul 6 avem doar trei creşe, de nouă ori mai puţin decât grădiniţele", a arătat candidatul la Primăria Capitalei.

Dan a mai susţinut că în ultimii ani nu s-a construit nimic în ceea ce priveşte infrastructura şcolară. De asemenea, el a subliniat că infrastructura şcolară nu a ţinut pasul cu extinderile urbane.



"Este nevoie să ajungem să avem creşe şi grădiniţe suficiente pentru copiii din Bucureşti şi aceasta este ceva ce putem să facem fie construind, fie construind spaţii de pe piaţa liberă şi rezolvarea acestei probleme nu înseamnă decât 3% din bugetul total al celor şapte primării din Bucureşti pentru patru ani", a spus el.



În opinia sa, Primăria Generală şi primăriile de sector ar putea să dea, în anumite condiţii, stimulente financiare care să permită creşelor şi grădiniţelor private să îşi plătească fie chiria, fie construcţia.



Consilierul municipal PNL Cristian Deaconescu a susţinut că rezultatul administraţiei Firea este "zero" sau "aproape zero" nu numai în privinţa grădiniţelor şi a creşelor, ci şi în privinţa tuturor marilor probleme cu care bucureştenii se confruntă.



El a pledat pentru încurajarea mediului privat să construiască şi să opereze creşe şi grădiniţe.



"Propunem mediului de afaceri, marilor deţinători de clădiri de birouri, marilor jucători de pe această piaţă facilităţi pentru ca în aceste clădiri sau în jurul acestor clădiri, de la caz la caz, să se amenajeze spaţii de îngrijire pentru copii", a transmis Deaconescu.



Consilierul municipal USR Bogdan Stroe a subliniat că educaţia preşcolară reprezintă un factor determinant în dezvoltarea ulterioară a copiilor.



"Până să construim de la zero, o primă opţiune politică pe care o putem avea este să nu mai pierdem infrastructură şcolară. Acolo unde sunt licee care se desfiinţează sau internate care nu mai sunt folosite, acele clădiri să fie transformate, să fie reabilitate şi transformate pentru scopuri educaţionale, pentru after school-uri, pentru grădiniţe sau creşe", a afirmat el.