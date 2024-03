VIDEO Atac extrem de dur la o bază militară din Pakistan: cel puțin 13 oameni au murit, după ce rebelii au intrat cu un camion cu explozibili în post

"Un grup de şase terorişti au atacat un post al forţelor de securitate în zona Mir Ali, în districtul Waziristanul de Nord (regiune tribală - n.r.). Trupele lor au eşuat în încercarea iniţială de intruziune, aşa că teroriştii au intrat cu un camion încărcat cu explozibili în post, după care au recurs la multiple atacuri sinucigaşe", au indicat serviciile de comunicaţii ale armatei pakistaneze, ISPR.

ISPR a mai informat într-un comunicat că şapte militari, între care doi ofiţeri, au murit în atacul care a dus şi la distrugerea parţială a bazei militare.

Armata pakistaneză a declarat că toţi cei şase insurgenţi au fost ucişi în ciocnirea cu forţele de securitate.

Mai multe posturi şi patrule ale forţelor de securitate au fost atacate de insurgenţi în ultimele luni, în special în provinciile Khyber Pakhtunkhwa (vest) şi Balucistan (sud), ambele învecinate cu Afganistanul.

Zece ofiţeri de poliţie au fost ucişi şi alţi şase răniţi pe 5 februarie într-un atac asupra secţiei de poliţie din districtul Dera Ismail Khan din Khyber Pakhtunkhwa.

În aceeaşi provincie, 23 de soldaţi au fost ucişi şi peste 30 au fost răniţi în decembrie anul trecut, când şase insurgenţi au încercat fără succes să pătrundă într-o bază militară şi, ulterior, au intrat în edificiu cu un vehicul încărcat cu explozibili, provocând prăbuşirea clădirii.

