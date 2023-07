Atac cu bombe cu dispersie în estul Ucrainei: un mort și trei răniți, inclusiv un cameraman de la Deutsche Welle

Un soldat ucrainean a murit şi cel puţin trei persoane civile au fost rănite, între care un jurnalist de la postul german de televiziune Deutche Welle, sâmbătă într-un atac rusesc în care a fost folsită muniţie cu dispersie asupra oraşului Drujkivka din estul Ucrainei, relatează CNN, citat de news.ro

"Inamicul a atacat din nou comunitatea din Drujkivka", a declarat administraţia militară a oraşului Drujkivka într-o postare pe Telegram. "Potrivit datelor preliminare, doi rezidenţi au fost răniţi după ce muniţiile cu dispersie au lovit o clădire de locuinţe", a anunţat administraţia militară, care a precizat că 12 case particulare au fost avariate în urma atacului.

Ceva mai devreme, televiziunea publică germană Deutsche Welle (DW) declarase că un cameraman al său a fost rănit de şrapnel în urma unui atac rusesc cu muniţie cu dispersie în acelaşi oraş. Acel atac a ucis un membru al serviciului ucrainean şi a rănit grav alte persoane, potrivit DW.

Televiziunea germană l-a identificat pe cameraman ca fiind Evhen Şilko şi a precizat că acesta a fost rănit la 23 de kilometri de linia frontului, în oraşul Drujkivka, situat în regiunea Donetsk, în estul Ucrainei. El a fost dus la spital, iar starea sa este în prezent stabilă.

Echipa DW a fost atacată de tiruri ruseşti sâmbătă după-amiază în timp ce filma antrenamente militare ucrainene la sol, potrivit comunicatului.

"Filmam armata ucraineană în timpul antrenamentelor lor şi, deodată, am auzit mai multe explozii. Ne-am întins la pământ, s-au mai auzit câteva explozii şi am văzut că erau răniţi. Mai târziu, armata ucraineană a confirmat că am fost atacaţi cu muniţie cu dispersie", a relatat corespondentul DW Mathias Bölinger.

Directorul general al DW, Peter Limbourg, şi-a exprimat "profunda recunoştinţă faţă de reporterii care continuă să îşi facă meseria de a acoperi războiul, în ciuda bombardamentelor şi a ameninţării la adresa vieţii lor.

CNN precizează că nu poate verifica imediat rapoartele de pe câmpul de luptă din Ucraina.

Muniţiile cu dispersie sunt o formă controversată de armament folosită atât de armata rusă, cât şi de cea ucraineană. Bombele cu dispersie împrăştie bombe mai mici pe o suprafaţă mare, ceea ce le face un pericol mai mare pentru civili, mai ales dacă nu explodează.

SUA au decis recent să trimită pentru prima dată muniţii cu dispersie în Ucraina, iar Rusia a promis că va riposta la utilizarea de către Kiev a bombelor cu dispersie furnizate de SUA cu propriile sale arme de acest gen.

Sâmbătă, Moscova anunţase moartea unui jurnalist rus de la agenţia RIA şi rănirea altor trei în apropiere de linia frontului din Zaporojie, în urma unui atac în care armata ucraineană ar fi folosit muniţie cu dispersie.