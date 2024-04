Atac dezlănțuit al rușilor în Ucraina: 335 de lovituri în 7 localități (FOTO)

Într-un comunicat remis duminică dimineaţă, Fedorov precizează că 129 de drone de diferite tipuri au atacat localităţile Huliaipole, Verhnia Tersa, Robotine, Levadne, Robotine, Mala Tokmacika, Malinivka şi Novoandriivka.

De asemenea, ruşii au folosit lansatoare de rachete multiple pentru a ataca Mala Tokmacika și Robotine. În plus, 199 de atacuri de artilerie au fost lansate asupra localităţilor Huliapole, Mala Tokmacika, Novoandriivka, Robotine, Levadne şi Malinivka.

Autorităţile ucrainene din regiunea Zaporijjia au înregistrat, în total, nouă rapoarte privind distrugerei de clădiri rezidențiale.

Rusia anunţă duminică că a interceptat şi distrus 17 drone ucrainene în mai multe regiuni în vestul ţării, relatează AFP, arată News.ro. ”În timpul nopţii (de sâmbătă spre duminică), o nouă tentativă a regimului de la Kiev de a comite atacuri teroriste cu drone împotriva unor ţinte pe teritoriul Federaţiei ruse a fost împiedicată”, anunţă într-un comunicat postat pe Telegram Ministerul rus al Apărării.

Apărarea antirachetă rusă a ”interceptat şi distrus 17 drone ucrainene”, anunţă ministerul. Nouă dintre drone au fost distruse deasupra regiunii Briansk, la frontiera cu Ucraina, precizează el.

Celalte regiuni ruse vizate sunt Kursk, unde au fost doborâte trei drone, Belgorod şi Kaluga, detaliază ministerul. Ucraina, unde armata rusă poartă o ofensivă de peste doi ani, şi-a multiplicat atacurile împotriva Rusiei în ultimele luni, vizând ţinte energetice. Kievul a promis să mute lupta pe teritoriul rus, ca represalii faţă de numeroasele bombardamente ruse pe teritoiul ucrainean.

Mykolayiv: On the morning of April 28, at 04:45AM, the enemy attacked the city with an unmanned aerial vehicle of the "Shahed-131/136" type. As a result, the hotel building was heavily damaged, a fire broke out, which was quickly extinguished. Windows were broken in another… pic.twitter.com/WZBf3m0ptF