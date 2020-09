Atacantul Denis Alibec s-a supărat pe patronul Ioan Niculae: Mă aşteptam şi eu să fie puţin alături de mine, dar fiecare face ce vrea

Atacantul Denis Alibec a declarat că este supărat pe patronul clubului Astra Giurgiu, Ioan Niculae, pentru că nu îl lasă să se transfere la altă formaţie, anunță news.ro.

Întrebat la DigiSport dacă mai speră la un transfer, Albec a răspuns: "Nu am mai răspuns la nimeni, impresari sau chestii de genul. Ce-o fi, o fi! Dacă va veni o ofertă la club şi va fi convenabilă şi pentru mine, atunci vom vorbi. M-am săturat de discuţii. Sunt puţin (n.r. - supărat pe patronul Ioan Niculaie), dar, na, e echipa lui, ce pot să fac? Mă aşteptam şi eu să fie puţin alături de mine, dar fiecare face ce vrea. Am avut un blocaj mental pentru că speram să plec şi chiar credeam că voi pleca, după care am început campionatul tot la Astra şi nu am putut să mă concentrez sută la sută. Dar când vii la echipa naţională, nu te mai gândeşti nici la club, nici la transferuri, vii să joci pentru ţara ta."

Citește și: Document-bombă! Eugen Teodorovici i-a transmis fostului premier Viorica Dăncilă că majorarea pensiilor nu e sustenabilă

Alibec a explicat ce a adus nou la echipa naţională selecţionerul Mirel Rădoi, încrederea acordată jucătorilor.

"Sperăm să continuăm pe aceeaşi linie şi ne vom califica la Euro şi ne vor creşte cotele la toţi. (n.r. - despre Mirel Rădoi) Asta înseamnă să fii un om simplu şi să impui respect, asta face Mirel Rădoi. Ştie ce vrea de la noi, ne explică clar şi e normal să dăm totul pentru el dacă ne dă încredere şi ne simţim toţi la fel. Nu e niciunul mai presus sau mai prejos", a precizat el.

Alibec vrea ca jucătorii echipei naţionale să fie mai puţin criticaţi şi încurajaţi mai mult.

"Sunt mulţi care ne atacă foarte mult, ar trebui să fie mai lângă noi. Dacă iese cineva la televizor şi dă în noi, jumătate de Românie se va lua după el şi aşa apar oamenii care ne înjură", a afirmat atacantul Astrei.

Jucătorii din lotul naţional află echipa cu puţin timp înaintea meciului, a spus Alibec: "Ne spune înainte de meci. Suntem toţi... La 18.00 am aflat."

Citește și: Scandal de proporții! USR-PLUS sare la gâtul PNL. Alianța se teme de ‘inventarul traseiștilor’ făcut de liberal

Alibec a marcat un gol, luni, în meciul Austria - România, scor 2-3, din Liga Naţiunilor. El a deschis scorul în minutul 3.