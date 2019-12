Atacantul echipei Crystal Palace, Andros Townsend, spune că a pierdut peste 50.000 de euro într-o noapte la pariuri online

Atacantul echipei Crystal Palace, Andros Townsend, a mărturisit într-o scrisoare postată pe site-ul The Players Tribune că a avut mari probleme din cauza dependenţei de pariuri şi că a pierdut într-o noapte peste 50.000 de euro fără să iasă din casă, scrie news.ro.

“Nu beau. Nu mă droghez. Nu cred că am fost vreodată într-un club de noapte. Şi totuşi am reuşit să pierd 46.000 de lire cu doar un click pe telefonul meu. Nici măcar nu a trebuit să ies din camera mea. Probabil sunt singurul băiat din istorie care a pierdut 46.000 de lire sterline stand în pat miercuri noapte în Blackpool”, scrie Townsend.

El a precizat că a început să parieze din plctiseală. “La unul dintre cluburile la care am fost erau multe afişe în vestiar despre pariuri. Fără tentă răutăcioasă. Nicio legătură cu trucarea meciurilor sau chestii de genul acesta. Doar cu pariuri pe curse de cai sau pe meciuri de rugby sau mai ştiu eu ce. Era o parte a culturii. Înainte nu pariasem niciodată pe nimic. (…) Nu îmi amintesc exact unde eram când am pariat prima dată. Măplictisisem într-o cameră oarecare de hotel înaintea unui meci şi am văzut o reclamă la televizor despre o aplicaţie pentru pariuri gratuite. Am descărcat aplicaţia şi am pariat puţin ca să treacă timpul. În câteva luni, nu mai puteam stăpâni situaţia. Este personalitatea mea. Cei mai mulţi pot paria 10 lire în weekend şi să nu se mai gândească la asta vreodată. Însă pe mine mă acaparează total tot ceea de fac. Dacă mă baţi la FIFA, voi juca FIFA nonstop până când te voi bate eu. Dacă mă baţi la tenis de masă sau la darts, voi juca asta în tot timpul meu liber o lună, până când voi putea reveni şi te voi zdrobi. Simt nevoia să fiu bun în tot ceea ce fac”, a explicat fotbalistul.

În 2013, Townsend a fost amendat cu 18.000 de lire sterline şi suspendat de federaţia engleză pentru încălcarea regulamentelor cu privire la pariuri.

“M-a readus la cu picioarele pe pământ. M-am temut pentru întreaga mea carieră. Când ceea ce iubeşti în viaţă îţi poate fi luat, îţi schimbă perspectiva”, a adăugat jucătorul.

El a menţionat că îi este recunoscător federaţiei pentru că a înţeles că era doar “un băiat prost care a făcut o greşeală”.

Townsend a început şedinţe de consiliere pentru a scăpa de dependenţa de pariuri. “Acest lucru nu numai că mi-a salvat cariera, dar m-a şi salvat probabil ca om”, a mai afirmat el.