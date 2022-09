Atelierele din Piaţa Amzei ale unora dintre cei mai importanţi artişti români se deschid publicului pentru prima dată

Şase ateliere îşi deschid porţile pe 2 şi 3 octombrie, în cadrul proiectului „La pas prin atelierele UAP” din Piaţa Amzei, o iniţiativă a Asociaţiei Nucleu 0000 care vizează familiarizarea publicului larg cu spaţiile de creaţie din centrul Bucureştiului.

În perioada 22-23 octombrie, alţi artişti îşi vor aşteapta vizitatorii în atelierele lor din strada Şelari 13.

Programul este deschis prin două vernisaje, care vor avea loc pe 30 septembrie, de la ora 19.00, în clădirea de ateliere UAP din Strada Biserica Amzei 7-9 şi la Atelier 35.

Clădirile Uniunii Artiştilor Plastici din România adăpostesc zeci de ateliere, folosite ca centre de creaţie de artişti de diverse vârste. Unii faimoşi, alţii la început de drum. Ascunse în clădiri de patrimoniu, cel mai adesea în zone istorice ale oraşului, atelierele sunt rareori accesibile publicului larg şi, cel mai adesea, rămân închise chiar şi pentru specialişti sau pentru comunitatea artistică.

Atelierele artiştilor Beniamin Popescu, Elena şi Marcel Scutaru, Roman Tolici, Nicolae Comănescu, Mihai Coltofean şi Flavia Lupu se deschid publicului larg pentru prima oară.

„Am pictat în mansarde cu pisici pe Batiştei. Aveam o mansardă cât un Duster, deschideai uşa din pat, Tanti Paulina - care avea 35 de pisici - mi-a spus că am talent. Am pictat într-un subsol cu pisici pe Ştirbey, am pictat pe Căderea Bastiliei, pen'că un prieten avea cheia de la atelierul lui X şi-mi descuia noaptea să lucrez acolo. Am folosit Turnul Măcelarilor din Târgu Mureş, Green Hours, Sala Dalles, am spart uşa unei săli de meditaţii din căminul facultăţii şi am lucrat acolo încuiaţi pe dinăuntru, evident mai mult noaptea, am închiriat un spaţiu comun pe Vespasian, Gara de Nord, deasupra unui atelier de copt şi împachetat seminţe cu sare de floarea soarelui, mirosea de leşinai de dimineaţă până seara”, spune Nicolae Comănescu.

„Atelierul este un spaţiu în care se naşte o lume a ta, care corespunde pe undeva cu lumea ta interioară, se poate observa o anume amprentă personală, aduni în jur lucruri care să vibreze în ochii tăi şi să te încarce cu acele emoţii necesare dezvoltării unei serii de lucrări”, afirmă Elena Scutaru.

„Atelierul în care lucrăm în prezent conţine două lumi imaginare care, datorită vecinătăţii, se amestecă uneori până rezultă producţii comune, ca mai apoi să se separe şi să se reformuleze continuu pentru fiecare în parte”, spune Marcel Scutaru.

Pe lângă funcţia sa educativă, iniţiativa „La pas prin atelierele UAP din Piaţa Amzei” încearcă să aducă în discuţie publică, dar mai ales în mediile direct interesate, problema lipsei atelierelor de creaţie în România.

Program complet pentru Noaptea Albă a Galeriilor

30 septembrie, ora 19.00 - 23.00: expoziţie pop-up Inter-Exterior în clădirea de ateliere UAP din Strada Biserica Amzei 7-9, Sector 1. Cinci artişti (Claudiu Cobilanschi, Sergiu Doroftei, Alina Marinescu, Ioana Nicoară, Ionuţ Zevideanu) au fost invitaţi să realizeze o serie de intervenţii artistice pe holurile şi la subsolul clădirii. Expoziţia va fi deschisă şi pe 2 şi 3 octombrie.

2-3 octombrie: atelierele artiştilor Beniamin Popescu, Elena şi Marcel Scutaru, Roman Tolici, Nicolae Comănescu, Mihai Coltofean, Flavia Lupu, vor fi deschise, între orele 12-18, în Str Biserica Amzei 7-9.

Beniamin Popescu: sâmbătă şi duminică, 2-3 octombrie, între orele 12.00-18.00

Roman Tolici: sâmbătă, 2 octombrie, între orele 14.00-17.00

Nicolae Comănescu: duminică, 3 octombrie, între orele: 14.00-18.00

Elena şi Marcel Scutaru: duminică, 3 octombrie, între orele 13.00-15.00

Flavia Lupu: duminică, 3 octombrie, între orele 15.00-17.00

Mihai Coltofean: duminică, 3 octombrie, între orele 15.00-18.00

30 septembrie, ora: 19.00 - 23.00. Vernisajul Expoziţiei Nucleu 0010. Întâlniri inoportune la Atelier 35, unde 4 artişti fără atelier (Roberta Curcă, Alexandra Ivanciu, Diana Miron, Marina Oprea) au fost invitaţi să converseze, să se inspire şi să lucreze cu 4 artişti care deţin ateliere repartizate de Uniunea Artiştilor Plastici (Nicolae Comănescu, Anca Mureşan, Beniamin Popescu, Elena Scutaru). Expoziţia va fi deschisă pe 30 septembrie, de la ora 19.00 la 23.00, şi îşi aşteaptă publicul până pe 21 octombrie 2022.