ATENTAT TERORIST soldat cu cel puțin 40 de morți: IMAGINI ȘOCANTE, după ce un vehicul-capcană a explodat pe o autostradă, în Kashmirul indian

Cel puţin 40 de agenţi ai poliţiei paramilitare au fost ucişi într-un atentat comis joi în Kashmirul indian, anunţă autorităţile regionale, citate de BBC News online.

Un vehicul-capcană a explodat la impactul cu un autobuz care transporta agenţi de poliţie. Atentatul a avut loc pe autostrada Srinagar-Jammu, la circa 20 de kilometri de oraşul Srinagar, scrie mediafax.ro.

Citește și: Brigitte Sfăt este imposibil de recunoscut! Câți bani a scos din buzunar pentru operațiile estetice și cum arăta înainte

"Este un incident terorist (...)", a declarat şeful Poliţiei din Kashmir, S.P. Pan.

Atentatul a fost revendicat de grupul islamist Jaish-e-Mohammad (JeM), informează agenţia de presă locală GNS.

Miercuri, tot în Kashmirul indian, 12 elevi au fost răniţi în urma exploziei produse la o şcoală. Cauzele deflagraţiei nu se cunosc.

Citește și: Surpriză la CSM! Nimeni nu se aștepta la asta! Ce notă a luat Adina Florea la interviul pentru Secția de investigare a magistraților

18, 20, 30, 39 and now reports coming that death toll in #Pulwama attack has reached more then 40.#Attack_in_Kashmir pic.twitter.com/zSuiXs2HOA