Atenționare Ministerul Afacerilor Externe: Pericolul privind incendiile de vegetație se menține în Australia

Ministerul Afacerilor Externe informează, miercuri, că sunt în continuare în vigoare alertele privind condiții severe de producere a incendiilor pentru Australia de Vest și Australia de Sud. Canberra, capitala țării rămâne cea mai afectată de poluarea cu fum, a mai precizat instituția.

„Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Australia asupra menținerii stării de dezastru în statul Victoria, a stării de urgență în statul New South Wales și a stării de alertă pe teritoriul capitalei australiene - Canberra, în urma evenimentelor majore provocate de incendiile de vegetație. Totodată, alerte pentru condiții severe de producere a incendiilor sunt în continuare în vigoare pentru Australia de Vest, respectiv Australia de Sud. Teritoriul capitalei australiene - Canberra rămâne cel mai afectat de poluarea cu fum”, au transmis reprezentanții MAE, într-un comunicat de presă remis, miercuri, MEDIAFAX.

Potrivit sursei menționate, autoritățile australiene pot hotărî să închidă drumurile naționale sau autostrăzile fără o notificare anterioară.

„Autoritățile locale au emis un apel național de anulare a oricărei deplasări care nu este strict necesară în zonele afectate de incendii sau cu pericol major de producere a incendiilor. De asemenea, autoritățile locale pot decide închiderea drumurilor naționale și a autostrăzilor, fără o notificare prealabilă. Detalii în timp real despre starea drumurilor și eventuale suspendări ale circulației auto pot fi consultate accesând http://www.livetrafficnsw.com/”, mai arată sursa citată.

MAE precizează că informații în timp real despre zonele afectate de fum pot fi consultate accesând website-ul http://www.bom.gov.au/catalogue/warnings/air-pollution.shtml, cu precizarea că situația concentrației factorilor de poluare sau a calității aerului respirabil se poate modifica în timp scurt, în funcție și de evoluțiile meteorologice, specifice anotimpului cald din regiune.

„Cetățenii români care se află în Australia sunt sfătuiți să se informeze cu atenție înainte de orice deplasare, să descarce și să utilizeze aplicațiile oferite de guvernele locale: Fires near me NSW - https://www.rfs.nsw.gov.au/fire-information/fires-near-me, VicEmergency - http://www.emergency.vic.gov.au/respond, Alert SA (pentru Australia de Sud), Emergency WA (în Australia de Vest) și să ia în considerare riscurile la care se pot supune înainte de a călători într-o zonă afectată de incendii. Orice deplasare în zonele afectate de incendii sau în regiunile care se află sub o alertă este un risc asumat individual”, potrivit comunicatului de presă.

În cazuri urgente sau dacă este observat foc în zonă, atunci este recomandată apelarea numărului unic local de urgență „000”.

„Se recomandă de asemenea urmărirea cu atenție a informațiilor transmise prin postul național de televiziune ABC, precum și prin radio ABC, pe următoarele frecvențe:

- Canberra: 549 AM / 666 AM;

- Sydney: 702 AM;

- Melbourne: 774 AM;

- Adelaide: 891 AM/639 AM;

- Perth: 720 AM/684 AM

Frecvențele disponibile pentru alte zone/orașe din Australia pot fi obținute accesând http://reception.abc.net.au/”, mai indică MAE.

Totodată, românii pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Consulatului General al României la Sydney: +61 (2) 92993764 (competență pentru statele New South Wales, Queensland și Northern Territory), precum și ale Biroului Consular Melbourne: +61 (3) 99783804; +61 (3) 99783806 (competență pentru statul Victoria, Tasmania, Australia de Sud și Australia de Vest), apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

„Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanență al Consulatului General al României la Sydney: +61401558844, respectiv al Biroului Consular Melbourne: +61410599155”, conform sursei amintite.

Nu în ultimul rând, MAE recomandă consultarea paginilor de internet http://sydney.mae.ro, http://melbourne.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection, www.mae.ro şi reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește în siguranță” (http://www.mae.ro/app_cs), care oferă informații şi sfaturi de călătorie, precum şi serviciul de alertă prin SMS, aferent campaniei de informare „Un SMS îți poate salva viața!”.