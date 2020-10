AUDIO - FOTO DEZASTRU pentru Joe Biden: Cum a fost filmat și înregistrat fiul său, alături de femei și bărbați dezbrăcați + Legăturile cu China

Joe Biden riscă să piardă alegerile prezidențiale din SUA, după ultima bombă de presă care a apărut peste Ocean! Fiul său, Hunter Biden, este personajul principal al unor imagini cu bărbați și femei în timpul unor acte sexuale. Se pare că întrgistrările ar fi fost făcute de spionajul chinez, iar fiul lui Biden ar fi fost șantajat. De altfel, se vorbește și despre droguri în ceea ce îl privește pe Hunter Biden.

Imaginile compromițătoare sunt, conform sursei, din anii 2017, 2018 și 2019.

Într-o înregistrare audio, Hunter Biden vorbește despre legăturile sale cu China și îl numește pe Patrick Ho, fost secretar pentru afaceri interne din Hong Kong, ca „spionul șef al Chinei”, în timp ce se plânge de modul în care partenerul său de afaceri, Ye Jianming din CEFC China Energy, dispăruse.

Fiul fostului vicepreședinte se plânge de partenerul de afaceri Devon Archer numindu-l pe el și pe tatăl său, Joe Biden, martori „într-un dosar penal” fără a-l anunța.

”Primesc apeluri de la tatăl meu pentru a-mi spune că The New York Times îl sună, dar vechiul meu partener Eric, care literalmente mi-a făcut rău pentru că nu știu cât timp, este cel care primește apelurile pentru că tatăl meu nu va înceta să le trimită către Eric. Am un alt reporter din New York Times care sună despre prezentarea mea lui Patrick Ho - nenorocitul de spion-șef al Chinei, cel care a fondat compania cu partenerul meu, care valorează 323 miliarde de dolari, și care a dispărut acum. Cel mai bogat om din lume lipsește și a fost partenerul meu. A dispărut de când l-am văzut ultima dată în apartamentul său de 58 de milioane de dolari, în cadrul unui acord de 4 miliarde de dolari, pentru a construi cel mai mare nenorocit port de GNL din lume. Și primesc apeluri din districtul sudic din New York de la însuși procurorul SUA.”, spune Hunter în înregistrarea audio.

