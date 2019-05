Augustin Zegrean anunță primul test-cheie pentru PSD după condamnarea lui Liviu Dragnea

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a declarat luni, la Digi24, că după ce liderul PSD a condamnat definitiv la închisoare cu suspendare, primul mare test pentru partid va fi alegerea noului președinte al Camerei Deputaților, când se va verifica ce majoritate mai au social-democrații.

„In primul rand maine se va pune problema sa se aleaga un nou presedinte la Camera Deputatilor. Se va verifica si sustinerea pe care PSD o mai are in Parlament. Cu guvernarea deocamdata nu se va intampla nimic. Alegerile sunt un semnal pentru cei care au urechi de auzit, sa auda. In orice tara, Guvernul si-ar da demisia acum. Ar trebui in mod normal sa faca un pas in spate, dar cum in Romania nimeni nu se compromite, vor incerca sa faca chiar pasi in fata”, a spus Augustin Zegrean.

Citește și: RĂSTURNARE DE SITUAȚIE la BEC: Alianța 2020 a căzut sub pragul psihologic .