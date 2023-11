AUR mai dă o lovitură: 'transfer' de ultimă oră de la un alt partid politic

Deputata Ana Loredana Predescu a anunţat marţi că şi-a dat demisia din grupul parlamentar al PSD şi va activa în grupul AUR. Ea a aderat vineri la AUR, iar azi și-a dat demisia din grupul parlamentar PSD.

"Vreau să îmi anunţ demisia din grupul parlamentar al PSD şi afilierea ca parlamentar al circumscripţiei 8 Braşov în grupul parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor", a spus Predescu în plenul Camerei Deputaţilor, relatează Agerpres.

Ana Loredana Predescu este parlamentar de Braşov şi a fost aleasă pe listele PSD. Ea a fost membru PSD până în februarie 2021, când s-a înscris în Partidul Puterii Umaniste (PPU-SL).

„Motivația de a mă alătura Alianței pentru Unirea Românilor a venit prin prisma parcursului meu politic din Parlamentul României, care nu a fost unul satisfăcător din punct de vedere al voturilor date de parlamentari în favoarea interesului românilor. Cu toate că, de mai bine de doi ani, am primit invitația din partea lui George Simion de a mă alătura echipei sale, am simțit că acum este momentul potrivit. Am constatat că la nivelul societății s-a format obiceiul de a 'pasa' responsabilitatea schimbării generației următoare. Eu am spus: Stop joc! Nu vreau ca ai mei copii și copiii noștri să lupte perpetuu pentru schimbare, vreau să lupt eu pentru a mă asigura că nu pleacă din țară! Pentru că cel mai dramatic lucru care se poate întâmpla cu o societate, este exodul populației, care în România este cel mai mare, dintr-o țară fără război!

Un alt motiv vine din faptul că mă identific total cu programul AUR pe Educație. Este un moment de cotitură în care dacă vrem ca această generație să beneficieze măcar de educația pe care am avut-o noi, nu ne permitem să mai pierdem timpul. Trebuie să acționăm! Sper că 2024 va fi un moment de revelație al poporului român și de încredere în oamenii noi, capabili și echilibrați pe care AUR îi are în echipă și care se vor alătura în perioada următoare. Privim către viitor!”, a spus Predescu.