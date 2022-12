Austria a reușit să enerveze și CNA - Scrisoare de protest adresată ambasadorului Adelheid Folie: 'Un gest care nu are nicio legătură cu valorile democratice'

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a adresat o scrisoare deschisă ambasadorului Austriei la Bucureşti, Adelheid Folie, în care dezaprobă modul în care jurnaliştii români au fost ţinuţi la distanţă, joi, de ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, după votul negativ acordat ţării noastre pentru aderarea la spaţiul Schengen, în timp ce acesta acorda interviuri altor ziarişti.

"În calitatea sa de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale şi de for care veghează la respectarea dreptului la liberă exprimare, CNA îşi manifestă dezaprobarea faţă de modul în care jurnaliştii români au fost ţinuţi la distanţă, cu ajutorul bodyguarzilor, de ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, în contextul în care, în proximitate, acesta acorda interviuri altor jurnalişti. Imaginile pe care întreaga Europă le-a putut vedea ieri, 8 decembrie 2022, după votul negativ dat de Austria în cazul aderării României la spaţiul Schengen, surprind un gest prin care presa este catalogată ca fiind un pericol", se arată într-un comunicat de presă al CNA.Membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului consideră că, "indiferent de cât de dificil este un moment politic, presa trebuie să aibă posibilitatea de a se adresa celor care ocupă vremelnic funcţii publice"."Îndepărtarea jurnaliştilor români este un gest care nu are nicio legătură cu valorile democratice, nefiind în concordanţă cu ceea ce înseamnă libertatea presei ca valoare fundamentală a Uniunii Europene. Totodată, CNA consideră că o astfel de atitudine încalcă dreptul la corecta informare a cetăţenilor români. Misiunea Consiliului Naţional al Audiovizualului este de a asigura un climat bazat pe liberă exprimare şi responsabilitate faţă de public în domeniul comunicării audiovizuale, iar cetăţenii români au dreptul de a fi informaţi şi nu ignoraţi. Membrii Consiliului îşi exprimă solidaritatea cu jurnaliştii acreditaţi la Bruxelles şi speră ca, fiind un caz fără precedent la un asemenea nivel european, să fie şi unul singular. Consiliul are convingerea că statul austriac, în ansamblul său, respinge astfel de comportamente şi respectă dreptul la corecta informare a cetăţenilor români", se evidenţiază în comunicatul citat.