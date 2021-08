Autorităţile locale şi judeţene ale Iaşiului dau asigurări că se vor implica în continuare în buna organizare a Festivalului Serile Filmului Românesc, eveniment cultural care anul acesta a ajuns la cea de-a XII-a ediţie, conform agerpres.

"Este unul dintre cele mai plăcute evenimente organizate pe timp de vară în municipiul Iaşi. SFR reprezintă o poveste de dragoste. Nu vorbim despre asfinţitul filmului, nici măcar de o şcoală a memoriei faţă de actorii din toate timpurile, trecuţi sau prezenţi, aflaţi la începutul sau la sfârşitul carierei lor, ci este un motiv de răsărit pentru filmului românesc. An de an confirmă la nivel naţional aducând premii, ceea ce s-a întâmplat în acest an. E o datorie faţă de şcoala cinematografică românească, faţă de actori, faţă de institutele superioare de actorie pe care România le are inclusiv la Iaşi, şi o datorie faţă de cultura românească pe care ar trebui să o susţinem peste tot. Dorim şi pe viitor să susţinem acest eveniment", a declarat, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, primarul Mihai Chirica.

Edilul a spus că şi anul viitor se va implica în organizarea acestui eveniment cultural, la care se va alătura şi Consiliul Judeţean pentru a-i oferi o mai mare amploare."Faptul că de 12 ani am organizat 12 ediţii, fapt confirmat şi de media naţională, nu numai cea de profil, arată că românii au amintiri frumoase dar şi aşteptări de la cinematografia românească, motiv pentru care vă doresc mult succes în acest an", a mai spus primarul Mihai Chirica.Anul acesta s-a alăturat organizării festivalului SFR şi Consiliul Judeţean Iaşi, prin intermediul a două instituţii de cultură aflate în subordine."Sunt convins că în anii ce vor urma vom reuşi să facem mai mult pentru acest important festival. SFR este unul din brandurile culturale pe care le are Iaşiul. Mă bucur foarte mult că redevenim partener al acestui eveniment cultural. Rolul administraţiei publice este să asigure logistica şi finanţarea. De restul lucrurilor se vor ocupa organizatorii festivalului, cărora le mulţumesc pentru că au reuşit să aducă la Iaşi mari actori care ne-au marcat copilăria. România are astăzi cineaşti de valoare, o şcoală cinematografică foarte bună. Publicul ieşean e iubitor şi de teatru şi de film. Sunt convins că şi în cadrul acestui festival din anii următori ieşenii vor aprecia tot ceea ce lăsaţi moştenire României", a spus preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe.În perioada 11-15 august la Iaşi se desfăşoară Festivalul Serile Filmului Românesc. Ediţia din acest an, cea de-a XII-a ediţie, este dedicată actorului şi regizorului Ion Caramitru. Deschiderea oficială a ediţiei va avea loc în această seară, de la ora 20,00, în Piaţa Unirii din Iaşi, unde este amplasat un ecran panoramic de foarte mari dimensiuni. Cinefilii vor putea participa, în aer liber, la proiecţia filmului Ştefan Luchian (1981), regizat de Nicolae Mărgineanu, unde Ion Caramitru interpretează un rol magistral. Vor fi prezenţi: actriţa Maria Ploae, Irina-Margareta Nistor, ambasadoarea SFR, şi regizorul Nicolae Mărgineanu. Filmul "Ştefan Luchian" împlineşte anul acesta 40 de ani de la lansare.În cadrul celei de-a XII-a ediţii a SFR, organizat de ARTIS, vor fi următoarele secţiuni de film: Retrospectiva Ion Caramitru, Avanpremieră, Premieră, Cele mai bune filme ale anului 2020/2021, Documentar, CineMemoriam, CINExcelenţa, Elisabeta Bostan, Scurtmetraje româneşti.SFR este organizat de ARTIS şi este un proiect cultural iniţiat în urmă cu 12 ani de Asociaţia Studenţilor Jurnalişti. Proiectul cultural este finanţat de Primăria Municipiului Iaşi, Ateneul Naţional din Iaşi şi Ministerul Culturii.