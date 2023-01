'Avatar 2' continuă să domine box office-ul nord-american pentru a cincea săptămână consecutiv

"Avatar: The Way of Water", în regia lui James Cameron, continuă în fruntea box office-ului nord-american pentru a cincea săptămână consecutiv, cu încasări de 31 de milioane de dolari, potrivit cifrelor boxofficemojo.com.

Continuarea blockbusterului SF din 2009, a cărui acţiune are loc la mai mult de un deceniu de la evenimentele din primul film şi într-un spaţiu acvatic, a acumulat venituri de mai mult de 1,3 miliarde de dolari la nivel mondial, informează News.ro.

Este urmat de un film de groază care se menţine pe locul doi pentru a doua săptămână în săli: thrillerul "M3GAN" care a câştigat 17,9 milioane de dolari după o lansare sub aşteptările analiştilor. "M3GAN" spune povestea unui robot humanoid conceput pentru a ţine companie unei tinere orfane.

"Puss in Boots: The Last Wish" se plasează pe locul trei pe podium cu 13,4 milioane de dolari pentru al patrulea weekend în săli. În acest film pentru copii din universul "Shrek", felina se lansează în aventura uluitoare pentru a-şi recăpăta cele nouă vieţi.

Pe locul patru se situează "A Man Called Otto", care a acumulat 12,5 milioane de doalri pentru a treia săptămână. Adaptat după romanul "A Man Called Ove" al autorului suedez Fredrik Backman, în acest film actorul Tom Hanks joacă rolul unui pensionar morocănos.

Filmul de acţiune "Plane", cu Gerard Butler, a debutat pe locul cinci cu încasări de 10 milioane de dolari.

Top 10 este completat de:

6. "House party" (3,8 milioane de dolari)

7. "Black Panther: Wakanda Forever" (2,1 milioane de dolari)

8. "The Whale" (1,4 milioane de dolari)

9. "I Wanna Dance With Somebody" (1,1 milioane de dolari)

10. "Waltair Veerayya" (1 milion de dolari)