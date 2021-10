Avertisment pentru tricolori de la mijlocaşul echipei Bayern Munchen, Thomas Muller: Suntem într-o dinamică pozitivă

Mijlocaşul echipei Bayern Munchen, Thomas Muller, a revenit în locul echipei naţionale a Germaniei, după ce a lipsit de la meciurile care au avut loc în septembrie în prelimianriile Cupei Mondiale din cauza unei accidentări. El va evolua în partida cu România şi spune că reprezentativa germană este într-o dinamică pozitivă după Euro-2020.

"Cred că a fost o perioadă bună. Ultimele meciuri pe care le-am văzut au fost bune. Sincer să fiu, am văzut doar două faze de joc ale meciului cu Liechtenstein. Nu ştiu de ce. Dar am fost pe stadionul din Stuttgart (n.r. - la meciul împotriva Armeniei) şi trebuie să spun că jocul şi golurile au fost spectaculoase (n.r. - scor 6-0), la fel ca atmosfera. Am participat la valurile din tribune. A fost foarte dragut. Trebuie să continuăm aşa în deplasare, aşa cum am făcut-o împotriva Islandei. Am văzut meciuri bune, dar şi planuri de joc bune. Am marcat câteva goluri frumoase şi nu am primit niciunul. Ştim că adversarii noştri nu au fost cei mai puternici. Dar aşa a fost şi înainte. Dar, în general, a fost pozitiv. Am urcat în clasamentul FIFA. Deci ne aflăm într-o dinamică pozitivă. Asta ne-am dorit. Acum trebuie să confirmăm. Trebuie să continuăm acest impuls, este principalul nostru obiectiv pentru moment", a declarat Muller, potrivit lequipe.fr, citat de news.ro

Sub conducerea lui Hansi Flick, care a preluat echipa germană după Euro-2020, nationalmannschaft a câştigat în Liechtenstein, scor 2-0, în Islanda, scor 4-0, şi acasă cu Armenia, scor 6-0.

Meciul Germania - România va avea loc, vineri, de la ora 21.45, la Hamburg, în etapa a VII-a a Grupei J a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2022.