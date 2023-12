Avertizare meteo pentru șoferi: ploaie, ninsoare și ceață pe mai multe drumuri din țară

Circulația rutieră se desfășoară marți dimineață în condiții de ceață sau de carosabil umed pe mai multe drumuri din țară, conform Mediafax.

Sunt semnalate precipitații sub formă de ninsoare în județele Bistrița-Năsăud, Brașov și Sibiu, carosabilul fiind umed.

De asemenea, sunt precipitații sub formă de ploaie, carosabilul fiind umed, pe mai multe drumuri din județele Alba, Argeș, Caraș-Severin, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Vâlcea, dar și în mun. București.

Ceața reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Bacău, Botoșani, Galați, Giurgiu și Vrancea. Totodată, este semnalată ceață și pe autostrada A2 București-Constanța, pe tronsonul kilometric 160-193, vizibilitatea fiind redusă sub 300-400 de metri.

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești, DN 1 Ploiești-Brașov și DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, se circulă pe un carosabil parțial umed, fiind semnalate pe alocuri și precipitații sub formă de ploaie.

Pe sensul de intrare în Capitală al autostrăzii A1 București-Pitești se circulă în condiții de aglomerație, începând din loc. Bolintin Deal.

Traficul rutier este în continuare oprit pe DN 2 Râmnicu Sărat-Focșani, în afara localității Slobozia Bradului, județul Vrancea, victima din autoutilitară fiind declarată decedată.

Recomandări

Pentru a nu fi implicaţi în producerea de accidente rutiere, polițiștii rutieri le recomandă șoferilor că folosească luminile de ceaţă, precum şi sistemele de iluminare-semnalizare şi de climatizare-dezaburire, pentru a vedea şi a fi observaţi în trafic; să reducă pe cât posibil viteza de deplasare; să circule cu foarte mare atenţie, pentru a putea evita orice obstacol; să evite pe cât posibil manevra depăşirii, iar dacă este necesar, să o realizeze numai după o asigurare temeinică; să păstreze în mers o distanţă suficient de mare între autovehicule, pentru a putea opri în condiţii de siguranţă; să manifeste permanent o conduită preventivă la volan.