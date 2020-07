'Babeș-Bolyai' Cluj-Napoca, prima universitate din România în rankingul internațional Leiden

Universitatea ”Babeș-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca ocupă prima poziție între universitățile românești, conform rankingului Leiden al universităților internaționale, anunță MEDIAFAX.

Conducerea UBB anunță că rankingul Leiden este cel mai prestigios ranking european care clasifică universitățile internaționale după capacitatea de a genera cunoaștere prin cercetare științifică avansată, inclusiv în relație cu industria și societatea, exprimată în publicații științifice indexate în Web of Science.

”În analiza globală standard a universităților în rankingul Leiden, UBB ocupă prima poziție în România, urmată din Universitatea Politehnica din București (UPB). UBB ocupă poziția 976, din 1176 universități incluse în rankingul Leiden, din totalul de aproximativ 30.000 de universități existente la nivel internațional”, arată conducerea UBB.

În analiza pe domenii a rankingului Leiden, din România apar tot doar aceste două universități.

Astfel, în domeniul ”Biomedical and health sciences” UBB este prima și singura universitate din țară și ocupă locul 1032 la nivel internațional, din 1071de universități incluse în ranking, iar în domeniul ”Life and earth sciences” este prima și singura universitate din țară și 788 la nivel internațional, din 985 de universități incluse în ranking.

În cadrul domeniului ”Mathematics and computer sciences”, UBB ocupă a doua poziție în țară și 612 la nivel internațional, din 898 de universități incluse în ranking, în ”Physical sciences and engineering” apare pe a doua poziție la nivel național și 784 la nivel internațional, din 1101 de universități incluse în ranking, iar în ”Social sciences and humanities” este prima și singura universitate din România, ocupând poziția 564 la nivel internațional, din 650 de universități incluse în ranking.

”UBB ocupă podiumul în multe clasamente internaționale ale universităților, dar mă bucură în mod special prezența UBB în acest ranking riguros și obiectiv. Acesta include doar universitățile care, dincolo de o potențială bună activitate de predare/învățare și/sau de relație cu societatea, pot genera cunoaștere avansată cu impact detectabil/semnificativ la nivel internațional”, a declarat rectorul Daniel David.

Potrivit acestuia, UBB este o universitate internațională care nu doar predă sau folosește cunoașterea generată de altii, ci este capabilă să producă cunoaștere inovativă, asigurând astfel țării avantaje competitive.

”Ranking-ul reconfirmă statutul UBB de una dintre cele mai reprezentative universități de cercetare avansată din țară, în prezent probabil cea mai reprezentativă, statut cu care am fost anul acesta acceptați în rețeaua exclusivistă GUILD, a unora din cele mai reprezentative universități europene world-class”, a precizat David.

Acesta susține că este trist că doar două universități din România sunt prezente în rankingul european care arată cel mai direct capacitatea de a genera cunoaștere care chiar contează internațional, cu potențial inovativ.

În edițiile din 2011, 2012, 2013, 2014 și 2015, România nu a avut nicio universitate în rankingul Leiden.