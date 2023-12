'Băiatul şi stârcul/ The Boy and the Heron', o nouă capodoperă cinematografică de Hayao Miyazaki, din 13 decembrie în cinema - VIDEO

Legendarul autor de anime Hayao Miyazaki revine pe marile ecrane cu "Băiatul şi stârcul/ The Boy and the Heron". Filmul va beneficia de un eveniment în avanpremieră în toate cinematografele din reţeaua Cinema City din 13 decembrie şi va rula în premieră de vineri, 15 decembrie, relatează News.ro.

La 10 ani după ce şi-a anunţat retragerea, odată cu lansarea The Wind Rises, maestrul animaţiei Hayao Miyazaki îşi reconfirmă pasiunea pentru arta animaţiei, revenind pe marile ecrane cu o poveste captivantă ce conţine elemente autobiografice şi a cărei producţie s-a întins pe parcursul a aproximativ şapte ani.

"Băiatul şi stârcul/ The Boy and the Heron" spune povestea uluitoare a lui Mahito, un băiat de 12 ani, plin de curiozitate şi imaginaţie, care descoperă o lume misterioasă în adâncul unei păduri fermecate. Împreună cu ineditul său prieten, un stârc cu puteri magice, el se lansează într-o călătorie plină de aventuri, pentru a salva lumea lor şi pentru a învăţa lecţii valoroase despre prietenie şi curaj.

"Băiatul şi stârcul / The Boy and the Heron" este creat sub îndrumarea artistică a maestrului Hayao Miyazaki şi produs de Studio Ghibli, recunoscut pentru animaţiile sale remarcabile şi influenţa semnificativă în lumea cinematografiei.

Filmul continuă tradiţia unică a lui Miyazaki de a îmbina tehnici tradiţionale de animaţie cu o abordare contemporană, creând un univers vizual distins şi fermecător. Joe Hisaishi, colaborator de cursă lungă al lui Miyazaki, cu care acesta a lucrat şi la filme precum "Ponyo", "Spirited Away" sau "My Neighbor Totoro", este responsabil de coloana sonoră a filmului, care adaugă o dimensiune profund emoţională întregii poveşti.

Cu o filmografie impresionantă şi un palmares în care se regăseşte Premiul Oscar pentru Cel mai bun film de animaţie (pentru "Spirited Away", singurul film de animaţie japonez care a obţinut acest prestigios premiu), Hayao Miyazaki, în vârstă de 82 de ani, rămâne un nume de referinţă în lumea cinematografiei, iar munca sa continuă să inspire generaţii de cinefili şi creatori de animaţii din întreaga lume.

"Băiatul şi stârcul / The Boy and the Heron" este distribuit de Independenţa Film şi Bad Unicorn.