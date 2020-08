Balerine dansând pe câmp, la poalele Munţilor Bucegi - protagonistele unui clip

Un clip de aproximativ patru minute, în care sunt surprinse imagini cu balerine care dansează pe câmpurile din comuna Secăria - Prahova, la poalele Munţilor Bucegi, a fost lansat vineri, în cadrul campaniei "Arta pe Scena Nouă", potrivit .

Protagoniştii producţiei sunt balerinele Alice Minoiu, Rebecca Rudolf şi Raluca Jercea, soprana Zsuzsana Cerveni, violonistul Mircea Lazăr şi pianistul Andrei Licareţ.

Filmul a fost realizat în cadrul campaniei "Arta pe Scena Nouă" şi vrea să atragă atenţia asupra impactului puternic pe care îl are pandemia COVID-19 asupra artei.

"Trebuie să ne adaptăm şi să fim capabili să ducem arta mai departe, indiferent de vreme şi vremuri. 'Arta pe Scena Nouă' este un proiect care s-a născut în contextul impactului pe care l-a avut noul tip de coronavirus asupra mediului cultural. Am înţeles că pentru a zâmbi lumea are nevoie de o poveste şi am ales să creăm una acolo unde natura oferă cel mai frumos decor şi însufleţeşte actul artistic. Scena poate fi şi în spaţii neconvenţionale, iar noi trebuie să ne adaptăm la aceste vremuri cu multă pasiune şi dorinţă de a oferi publicului emoţii cât mai alese. Avem în noi resurse de a merge mai departe indiferent de context, 'fără o ţintă viaţa ar fi o rătăcire', după cum ne spune şi Seneca", a declarat Alice Minoiu, iniţiatoarea proiectului.

Clipul prezintă o coregrafie originală, pusă în scenă de balerinele Alice Minoiu, Raluca Jercea şi Rebecca Rudolf. Dansul balerinelor are loc pe Scena Nouă exprimată prin câmpurile din comuna Secăria, judeţul Prahova, şi trimite cu gândul la mitologia românească ce vorbeşte despre ''ritualul Sânzienelor sau al Ielelor, fecioare zănatice cu puteri magice, despre care se crede că locuiesc în păduri şi apar noaptea la lumina lunii, rotindu-se în horă, în locuri retrase, dansând goale şi cu părul despletit''.

Tema muzicală a proiectului oferă publicului o reinterpretare a melodiei "Până când nu te iubeam", unul dintre cele mai îndrăgite cântece ale Mariei Tănase. Piesa este interpretată de soprana Zsuzsana Cerveni, iar coloana sonoră este completată de violonistul Mircea Lazăr şi de pianistul Andrei Licareţ.

"Arta pe Scena Nouă" este un proiect Ars Gratia Regalia, powered by Kaufland, organizat de Asociaţia Literati.