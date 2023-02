Grupul Banca Transilvania a raportat anul trecut un profit net de 2,48 miliarde lei, în creştere cu 23%, in care profitul băncii a fost de 2,17 miliarde lei, în urcare cu peste 22%. Activele grupului se ridică la 140,5 miliarde lei. Veniturile operaţionale la nivel de grup în anul 2022 au fost de 6,27 miliarde lei, mai mari cu 27%, din care veniturile operaţionale ale băncii au fost de 5,35 miliarde lei (+23%).

Banca a acordat peste 260.000 de credite anul trecut şi a ajuns la peste 1,14 milioane de credite în sold. BT a finanţat companii cu 19,8 miliarde lei şi persoane fizice cu 8,2 miliarde lei. , scrie News.ro.

Numărul de clienţi activi a continuat să crească la peste 3,9 milioane de clienţi, dintre care 3,5 milioane sunt persoane fizice şi 400.000 sunt companii.

Impozitele şi taxele totale plătite de Banca Transilvania în anul 2022 depăşesc 1,1 miliarde lei. Pe parcursul anului 2022, impozitul pe profit plătit de BT către stat totalizează peste 1% din tot impozitul pe profit încasat de stat de la companiile din România.

“A fost un an foarte complicat, marcat de războiul din Ucraina şi de multiple incertitudini în plan economic, generate de inflaţie şi de criza energetică. În pofida acestui context dificil, economia României a traversat bine această perioadă. În ceea ce ne priveşte, am continuat să fim cel mai mare finanţator din România şi cel mai mare partener al programelor guvernamentale lansate în 2022. Am continuat, de asemenea, să investim în tehnologie, digitalizare şi infrastructură şi am consolidat poziţia băncii şi a Grupului BT pe piaţa locală. Rezultatele financiare confirmă aşteptările noastre şi sunt baza planurilor ambiţioase pentru viitor. Suntem atenţi şi preocupaţi de evenimentele geopolitice şi macroeconomice, dar în acelaşi timp deschişi şi la eventuale oportunităţi”, afirmă Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliului de Administraţie, Banca Transilvania.

Activele Grupului Financiar BT au ajuns la finalul anului trecut la 140,5 miliarde lei.

Creditele au crescut până la 68 miliarde lei, iar depozitele au ajuns la 119,7 miliarde lei, din care 79,9 miliarde lei sunt ale clienţilor persoane fizice, iar 39,85 miliarde lei, ale persoanelor juridice.

Conducerea băncii va propune Consiliului de Administraţie o alocare a profitului aferent 2022 pentru capitalizarea băncii în cuantum de peste 900 milioane de lei, restul fiind alocat constituirii de rezerve din rezultatul reportat. Propunerea este în concordanţă cu recomandările de prudenţă ale Comitetului Naţional de Supraveghere Macroprudenţială şi ale Băncii Naţionale a României, având în vedere contextul internaţional volatil şi provocările interne. Astfel, profitul aferent anului 2022 este folosit pentru susţinerea creditării şi dezvoltării economiei româneşti în perioada următoare.

Anul trecut, peste 12.000 de români şi-au cumpărat locuinţă cu ajutorul BT, suma acordată fiind de peste 3,6 miliarde lei. Soldul creditelor ipotecare/imobiliare este de 17 miliarde lei. Peste 100.000 de credite de consum, de aproximativ 3,8 miliarde lei, au fost acordate anul trecut. Soldul acestor credite a ajuns la 9,6 miliarde lei. Banca a acordat peste 16.000 de împrumuturi noi, în valoare de 4,5 miliarde lei, pentru aproximativ 16.300 de clienţi IMM&Micro. Portofoliul creditelor IMM a ajuns la 22,5 miliarde lei. Numărul creditelor noi acordate de bancă a crescut cu aproape 10% în 2022 faţă de 2021, cea mai mare creştere fiind înregistrată pe segmentul LargeCorporate, unde numărul finanţărilor a crescut cu 48%. Soldul creditelor a crescut cu peste 21%, din care o creştere semnificativă, de peste 30%, este soldul creditelor pentru companii. Mai mult de jumătate din creşteri au fost generate de creditele pentru capital de lucru. În ceea ce priveşte finanţările pentru populaţie, volumul creditelor este +8%.

Rata expunerilor neperformante este de 2,44% la 31 decembrie 2022, iar gradul de acoperire cu provizioane totale a expunerilor neperformante este de 195%.