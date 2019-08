BATJOCURĂ - Audierea lui Remus Rădoi, amânată din nou, din cauză că procurorul nu e la Poliția Caracal

Omul de afaceri Remus Rădoi s-a prezentat, vineri, la sediul Poliției Caracal, însă audierea a fost din nou amânată, deoarece procurorul care urma să discute cu el nu se afla în instituție. Rădoi spune că a adus documente pentru a-și susține acuzațiile, conform Mediafax.

„Am fost informat că domnul procuror nu a ajuns incă și că ar putea ajunge în jur de ora 14. Din păcate, trebuie să plec, la 14-15 ar trebui să fim în București, avem afaceri, nu suntem bugetari. Probabil o să se reprogameze. Am venit la ora convenită cu dânșii. Am fost contactat în dimineața zilei de astăzi și mi s-a spus că în jur de ora 11 o să fie. M-am prezentat, iată că s-a amanat din nou. Aveam (documente, n.r.) însă urmează să vedem ce vor dânșii să discutăm, eu eram pregătit cu toată paleta”, a declarat Remus Rădoi, la ieșire din sediul Poliției Caracal.

Potrivit acestuia, are mult mai multe mesaje cu polițiștii: „Mesajele sunt mult mai multe față de cele pe care le-am arătat la presă. Se referă la multe alte situații în care noi am sprijinit organele de anchetă. Am păstrat și inregistrarile cu victimele care au dat declarații la DIICOT, pentru că aveam o suspiciune, lucruri nu se legau”.

Audierea omului de afaceri Remus Rădoi a mai fost amânată și în 13 august. Anchetatorii i-au comunicat bărbatului la acel moment că vor reveni cu o dată când va fi întrebat despre modul în care a ajutat polițiștii când a dispărut Alexandra Măceșanu.