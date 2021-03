BBC Three revine pe micile ecrane după succesul înregistrat de serialele 'Normal People' şi 'Killing Eve'

BBC Three revine pe micile ecrane în ianuarie 2022, la şase ani după mutarea în online şi după succesul serialelor "Fleabag", "Normal People" şi "Killing Eve".

Un studiu realizat de BBC sugerează că ar putea avea succes revenirea la postul TV normal, axându-se pe publicul tânăr, potrivit news.ro.

Anul trecut, difuzorul a anunţat că va dubla bugetul postului.

"BBC trebuie să susţină succesul şi să se asigure că programele sale ajung la cât mai mulţi tineri, oriunde ar trăi în Marea Britanie", a declarat Charlotte Moore, directorul de conţinut al BBC. "Deci, indiferent de dezbaterile despre trecut, vrem să oferim din nou BBC Three propriul canal de difuzare".

Postul va fi destinat publicului cu vârste cuprinse între 16 şi 34 de ani, cu programe difuzate între orele 19.00 şi 4.00 în fiecare zi.

Ca urmare, programul de difuzare al CBBC va reveni la ora de închidere 19.00 - aşa cum se întâmpla înainte de 2016. În prezent, este difuzat până la ora 21.00.

Decizia va avea nevoie de aprobarea Ofcom, autoritatea audiovizuală.

BBC Three nu a mai emis din martie 2016 pentur a putea economisi 30 de milioane de lire sterline pe an, o decizie luată după ce finanţarea de la Guvern a fost redusă în 2010.

Cele mai multe fonduri au fost alocate pentru BBC One, în timp ce BBC Three ar fi trebuit să se orienteze către publicul tânăr pe internet.

Dar planurile au fost date peste cap de campania "Save BBC Three", pentur care 300.000 de persoane au semnat o petiţie ca acest post să fie difuzat în continuare la TV.

Multe dintre serialele BBC Three au ajuns la TV, pritnre care "Killing Eve" şi "Fleabag" care au adus audienţă la BBC One.

"Normal People", o poveste de dragoste între doi adolescenţi irlandezi, a avut de asemenea succes. A fost văzut pe BBC iPlayer de 62,7 de milioane anul trecut, mai mult decât orice alt program.

Alte show-uri urmărite au fost: "Man Like Mobeen", "This Country", "Ru Paul's Drag Race UK" şi documentarul despre Jesy Nelson "Odd One Out".

După ce a fost difuzat doar online, BBC Three a primit multe premii, inclusiv RTS Channel of the Year în 2017 şi Digital Channel of the Year 2019 la Edinburgh TV Festival.