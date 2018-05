Becali: Primii doi care semnează dintre Abang, Omrani şi Nemec vin la FCSB. Doi din trei, să se grăbească!

Gigi Becali a lansat un "concurs" pentru cine semnează mai repede cu FCSB, dintre Abang (Astra), Omrani (CFR Cluj) şi Adam Nemec (Dinamo). "Care semnează primii doi, ăia rămân. Să se grăbească cine vrea să vină la Steaua!", a spus el.

"Astăzi am vorbit cu impresarul lui Nemec, au cerut o ofertă, mai bună decât aia din iarnă, i-am făcut o ofertă şi i-am spus: . De ce? Pentru că eu am trei atacanţi, din trei atacanţi o să vină doi, deci Omrani, Abang şi cu Nemec. Care semnează primii doi, ăia rămân. Să se grăbească cine vrea să vină la Steaua! Am vorbit şi cu Abang, e puţin complicată treaba, dar cred că o să o rezolv. Cicăldău e un jucător valoros, dar cred că vrea Gică bani mulţi pe el. Nu mai am aşa mulţi bani, că eu banii nu-i mai dau. Atunci aveam mulţi bani pentru că dădeam de la Steaua. Eu nu mai dau bani de la mine. Acum trebuie să luăm 1,7 milioane de la Europa League, 1,3 milioane de la ăla din Turcia, banii din televizare, deci mai avem de încasat vreo cinci, şase milioane. Eu nu mai dau bani şi atunci nu mai pot să dau aşa pe Cicăldău, cum am dat... L-am luat pe Qaka şi nu mai avem nevoie, avem cinci mijlocaşi centrali. Deci, două din trei vârfuri şi Matei, să vedem dacă putem să-l luăm pe Matei. Qaka, la revedere, l-am rezolvat. O să mai iau unul sau doi fundaşi centrali, am uitat să vă zic. Nu ştiu pe cine, să găsească fundaşi centrali", a declarat Becali, la Digi Sport.

El a afirmat că vor pleca opt jucători de la FCSB: "Or să plece opt jucători. Portarul, Stăncioiu, Artur Jorge, Găman, să vedem dacă rămâne sau pleacă, Cristi Tănase, Larie, Teixeira, să vedem dacă ne înţelegem, Alibec şi mai era unul, pe care nu pot să vi-l spun."

Becali a reafirmat faptul că prelungirea contractului lui Omrani cu CFR Cluj este făcută pe baza unei semnături false a jucătorului.

"Astăzi s-a decis analiza grafologică care spune că semnătura lui Omrani este falsă, nu este a lui. Analiză judiciară, nu extrajudiciară, făcută de către comisii. Astăzi, am vorbit cu impresarul, acum trebuie să mă sune şi să facem conferinţă video cu el, cu Omrani. A hotărât expertul grafologic pus de către comisiile de disciplină, legal adică. Omrani este lider când îl dau comisiile, el este liber de contract normal. Nu mă interesează, că m-au întrebat pe mine dacă facem penal. Nu facem penal. Dar nu facem plângere penală. Eu hotărăsc asta, ce se face", a adăugat el.