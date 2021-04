Procurorii îl acuză pe Benjamin Netanyahu că s-a folosit 'ilegitim' de putere în dosarul de corupție

Premierul israelian în exerciţiu Benjamin Netanyahu s-a folosit de putere în mod ”ilegitim”, în beneficiul ”afacerilor personale”, l-a acuzat luni, în redeschiderea procesului cu privire la corupţie în care este judecat, procurorul general Liat Ben-Ari, în timp ce încep consultări post-electorale hotărâtoare cu privire la soarta sa politică, relatează AFP.

Netanyahu ”s-a folosit în mod ilegitim de marea putere guvernamentală care-i este conferită, între altele pentru a cere şi a obţine avantaje nejustificate de la proprietari ai unor instituţii media importante din Israel, pentru a-şi promova afacerile personale, şi anume atunci când a vrut să fie reales”, l-a acuzat procurorul la un tribunal districtual, la Ierusalim, la care şeful în exerciţiu al Guvernului asista, scrie News.ro.

Primul premier din istoria Israelului inculpat penal în timpul mandatului, Netanyahu este acuzat de corupţie, fraudă şi abuz de încredere în trei dosare, acuzaţii pe care le respinge.

Benjamin Netanyahu, în vârstă de 71 de ani, din care 15 petrecuţi la putere, a plecat de la tribunal în urma declaraţiilor preliminare ale parchetului, înaintea audierii primilor martori.

”Mincinos”, ”Veghem democraţia”, scria pe pancarte purtate de manifestanţi, la tribunal, care-i cer de luni de zile să demisioneze şi care manifestează în fiecare sâmbătă în faţa reşedinţei sale.

