Beyoncé a lansat primul single de pe noul ei album

Beyoncé a lansat, marţi, "Break my soul", primul single de pe noul ei album. Cântăreaţa a scris simplu pe Twitter şi Instagram: "6. Break My Soul midnight ET".

Anterior, Beyoncé a avut grijă să ştergă toate pozele de profil de pe diversele ei reţele de socializare - lăsându-şi fanii să speculeze despre o lovitură promoţională pentru a anunţa noi creaţii.

"Break My Soul" trebuia să fie disponibil la miezul nopţii, ora Coastei de Est a SUA. Dar piesa a fost publicată în sfârşit dimineaţa, pe canalul oficial de YouTube al cântăreţei.

Albumul "Renaissance" va fi lansat pe 29 iulie şi va fi format din 16 piese. Potrivit site-ului lui Beyoncé, pachetul care conţine albumul va fi disponibil pentru precomandă începând de la 39 de euro.

"Renaissance" este cel de-al şaptelea album solo al lui Beyoncé, după "Lemonade", lansat în 2016. De atunci, vedeta şi-a făcut un nume în cinematografie, jucând rolul Nalei în adaptarea "The Lion King" în 2019, un film pentru care artista a interpretat mai multe melodii din coloana sonoră a filmului.

Beyoncé este şi vedeta de pe coperta britanică a revitei Vogue de iulie.