VIDEO Bilanț tragic după cutremurul din Turcia - aproape 200 de morți / Reacția lui Recep Erdogan

Bilanțul victimelor cutremurului produs luni dimineața în Turcia se modifică rapid. Aproape 200 de persoane au murit în Turcia și în Siria, anunță autoritățile.

Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a zguduit Turcia și Siria. Inițial se vorbea despre zeci de victime, dar între timp au fost confirmate 195 de decese în cele două țări, potrivit autorităților citate de Sky News.

Reacția lui Recep Tayyip Erdogan

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat pe Twitter că „echipe de căutare și salvare au fost trimise imediat" în zonele afectate de cutremur.

„Sperăm că vom trece împreună prin acest dezastru cât mai curând posibil și cu cât mai puține pagube", a scris el.

Ministrul de interne Suleyman Soylu a declarat că „prioritatea este să scoatem oamenii prinși sub clădirile ruinate și să îi transferăm la spitale".

Pagubele nu pot fi estimate, dar sunt foarte mari. Autoritățile regionale vorbesc de sute de case distruse sau avariate de cutremur.

