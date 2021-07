Billel Omrani, după meciul cu Borac Banja Luka: 'Victoria e foarte importantă, scopul nostru e să ajungem în grupele Ligii Campionilor'

Fotbalistul echipei CFR Cluj, Billel Omrani, a declarat, marţi seara, după victoria cu 3-1 din meciul cu Borac Banja Luka, din prima manşă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor, că succesul este unul important pentru formaţia sa, precizând însă că scopul rămâne calificarea în grupele Ligii Campionilor, potrivit agerpres.ro.

"Am avut poftă să joc acest meci, este primul acasă cu suporteri după aproape doi ani. De asemenea, a fost primul meci la CFR pentru antrenorul nostru, aşa că am făcut totul pe teren ca să câştigăm. Victoria este foarte importantă pentru echipă, pentru staff, pentru toţi suporterii noştri. Acum sperăm să câştigăm şi meciul din deplasare şi să ne calificăm mai departe în Champions League. Scopul nostru este să ajungem în grupele Ligii Campionilor. Facem totul să ajungem acolo. Muncim mult la antrenamente şi sperăm să fim acolo", a spus Omrani, autorul primului gol al partidei.

"La gol am fost pregătit, am văzut mingea venind spre mine după penalty, am fost concentrat şi am dat de unde a venit. Important este că a fost gol. Iar apoi a venit şi pasa pentru Deac care a dat un nou gol pentru noi. Este foarte bine cu noul antrenor Şumi. Este mulţumit de mine, eu de el, iar asta este foarte important. Este un antrenor foarte bun şi sper să mergem împreună cât mai departe în cupele europene", a adăugat atacantul.

Omrani a menţionat că îşi doreşte să ajute în continuare formaţia CFR Cluj. "În ultima perioadă capul meu nu a fost aici, la echipă, am fost şi mult accidentat, am avut şi multe probleme personale. Dar acum am revenit, am vorbit mult cu noul antrenor, cu preşedintele. Sper să ajut echipa în continuare", a precizat jucătorul francez.

CFR Cluj a învins echipa bosniacă Borac Banja Luka, scor 3-1 (2-1), marţi seara, în prima manşă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca.

Manşa secundă se va disputa în Bosnia, marţi 13 iulie, de la ora 21:00.