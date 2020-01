Billie Eilish ar urma să devină cel mai tânăr artist care înregistrează tema unui film cu James Bond

Billie Eilish ar urma să devină cel mai tânăr artist care înregistrează tema muzicală a unui film cu James Bond arată Smart on Trend, părstrând în playlist un loc special pentru piesele tinerei interprete, potrivit Mediafax.

Cântăreața s-ar fi întâlnit cu șefii care se ocupă de seria James Bond pentru a discuta termenii în care poate înregistra o piesă pentru pelicula ”No Time To Die”, notează blog-ul dedicat celebrului aent secret fictiv, MI6-HQ.

Mai multe nume de artiști au intrat în discuție, inclusiv Ed Sheeran. Managerul muzicianului, Stuart Camp, a dezvăluit Sheeran rămâne ”deschis” ideii de a înregistra cântecul pentru noua producție.

Camp afirmă și că discuțiile privind interpretul temei muzicale vor avea loc mult mai târziu.

Citește și: Rapperul Akon și-a creat propriul oraș în Senegal

Între timp, în discuții a mai apărut și numele interpretei Dua Lipa, dar aceasta a negat zvonurile cu toate că s-a declarat dispusă să înregistreze.

Nici And Sam Smith și Adele, care au interpretat ”Writing's On The Wall” pentru genericul peliculei din 2015, ”Spectre”, și tema din 2012, pentru ”Skyfall”, nu sunt excluși, mai ales că au ajuns până la Oscaruri cu muzica lor.

Cel mai recent nume care a intrat în discuții este cel al lui Liam Gallagher.

Billie Eilish a debutat cu albumul ”When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Cântăreața în vârstă de 18 ani a primit șase nominalizări pentru premiile Grammy din 2020.

Piesele interpretate de Eilish se găsesc în playlist-ul Smart on trend. Ascultă Smart on Trend aici:https://www.smartradio.ro/radio/on-trend/.