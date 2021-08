Billie Eilish şi albumul Happier Than Ever s-au clasat în fruntea Billboard 200

Cântăreaţa americană Billie Eilish şi albumul „Happier Than Ever” s-au clasat în fruntea topului Billboard 200, pentru a doua săptămână consecutiv, informează News.ro.

Albumul a fost vândut în 85.000 de unităţi în Statele Unite, în săptămână încheiată pe 12 august, potrivit MRC Data.

„Happier Than Ever” a debutat pe prima poziţie în topul american în urmă cu o săptămână, cu 238.000 de unităţi, a cincea cea mai bună săptămână de vânzări pentru un album de anul acesta.

Acesta este al doilea disc lansat în 2021 care petrece primele două săptămâni pe primul loc, după „Dangerous: The Double Album” al lui Morgan Wallen, care s-a aflat zece săptămâni în această poziţie, de la debutul din ianuarie.

În ultima săptămână, piesele de pe „Happier Than Ever” au fost accesate online de 66,1 milioane de ori.

Locul al doilea în actualul clasament a fost ocupat de actriţa şi cântăreaţa Olivia Rodrigo cu „Sour”, care a urcat un loc, după ce a fost vândut în 61.000 de unităţi în a 12-a săptămână de top.

Rapperul Nas a înregistrat a 15-a prezenţă în top 10 al Billboard 200, după ce albumul „King’s Disease II” a debutat pe locul al treilea, cu 56.000 de unităţi vândute.

„King’s Disease II” a fost anunţat cu doar o săptămână înainte de lansare şi vine după un an de la „King’s Disease”, care a ajuns în top pe locul al cincilea. Noul album este şi cel mai bine clasat al lui, după „Life Is Good” (2012), care a debutat pe prima poziţie.

Kid LAROI şi „F*ck Love” au coborât două locuri în clasament, până pe patru, după ce albumul a fost vândut în 56.000 de unităţi în a 55-a săptămână de top.

Doja Cat şi „Planet Her” s-au menţinut pe locul al cincilea, cu 55.000 de unităţi vândute în a şaptea săptămână de la debut.

Top 10 al Billboard 200 este completat de Morgan Wallen cu „Dangerous: The Double Album”, George Harrison cu „All Things Must Pass”, care a revenit între primele clasate pentru prima dată în 50 de ani, fiind relansat la aniversare, de Lil Baby şi Lil Durk cu „The Voice of the Heroes”, Dua Lipa cu „Future Nostalgia” şi de Polo G cu „Hall of Fame”.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).