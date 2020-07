Biroul Permanent al PSD Ilfov a fost dizolvat - Viorel Iordache este noul președinte interimar

Biroul Permanent al PSD Ilfov a fost dizolvat joi, iar preşedinte interimar al organizaţiei fost numit Viorel Iordache.

"A fost dizolvat Biroul permanent (al PSD Ilfov - n.r.). Am numit un alt coleg, Iordache Viorel. Îi urăm succes şi sunt ferm convins că o să se mişte foarte repede în perioada următoare", a declarat preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al partidului.Ciolacu a anunţat încă de marţi că va propune, în şedinţa CExN al partidului, dizolvarea Organizaţiei PSD Ilfov."Voi propune în Comitetul Executiv dizolvarea acestei organizaţii, chiar dacă suntem în prag de alegeri şi sunt ferm convins că avem capacitatea de a face o echipă rapid acolo, să fim pregătiţi şi la Ilfov de alegeri. (...) Este inadmisibil aşa ceva. Am aflat din presă. Nu am crezut aşa ceva. Am avut o discuţie cu preşedintele de organizaţie acum aproximativ o lună de zile, i-am spus că în echipa dânsului există o persoană asupra căreia sunt foarte multe bănuieli de implicări într-o anumită zonă care nu ne reprezintă şi chiar i-am spus să ia măsurile necesare de a fi schimbat din funcţie, respectiv de secretar executiv", a spus Ciolacu.Reacţia sa a venit după ce presa a scris că PSD Ilfov ar fi condus de interlopi.