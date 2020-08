Bogdan Mara a renunţat la funcţia de director sportiv al clubului CFR Cluj

Bogdan Mara a anunţat, luni seară, la DigiSport, că a renunţat la funcţia de director sportiv al clubului CFR Cluj, anunță news.ro.

"Am renunţat la funcţia pe care o aveam la CFR Cluj. Au fost nişte ani extraordinari petrecuţi la Cluj. Dar distanţa de la Cluj la Bucureşti, unde am familia şi copiii, mă afectează pe zi ce trece. În ultima perioadă m-am gândit foarte bine şi am luat decizia de a mă retrage la Bucureşti, de a fi aproape de familia care are nevoie de mine. A fost pandemia, am stat mai mult acasă, apoi mi-a fost greu să plec. Am sperat să terminăm campionatul aşa cum s-a terminat, adică să-l câştigăm.

Citește și: Alexandru Rafila, despre imunizarea în masă: Se poate întâmpla în câțiva ani de zile

La CFR Cluj s-a format un grup frumos, de când a venit Neluţu Varga, pentru care am un mare respect. Am creat o echipă frumoasă, cu Petrescu, cu Marian Copilu, cu Bilaşco şi toţi ceilalţi din club”, a declarat Bogdan Mara la Digisport.

Bogdan Mara a fost director sportiv la CFR Cluj în ultimii trei ani.