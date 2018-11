'Bohemian Rhapsody' se menține pe primul loc în box office-ul românesc de weekend

"Bohemian Rhapsody", filmul despre viața lui Freddie Mercury și legendara trupă rock Queen, se menține pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, pentru a doua săptămână consecutiv, cu încasări de 1.171.784,82 de lei.

Producția Fox/New Regency "Bohemian Rhapsody" - care urmărește povestea trupei Queen din anii 1970 până la momente memorabile precum concertul susținut la evenimentul caritabil Live Aid din 1985, de pe stadionul Wembley din Londra - a fost întâmpinată cu cronici amestecate, însă actorul Rami Malek este văzut ca un candidat la Oscaruri pentru interpretarea celebrului muzician Freddie Mercury. Lungmetrajul "Bohemian Rhapsody", cu un buget de producție de 55 de milioane de dolari, a fost regizat de Bryan Singer, iar Dexter Fletcher a finalizat producția, după ce primul a părăsit echipa. Scenariul a fost scris de Anthony McCarten, nominalizat la Oscar pentru lungmetrajele "The Theory of Everything" și "Darkest Hour".

Poziția a doua în box office-ul românesc este ocupată de o premieră, "Prizonieră în pânza de păianjen/ The Girl in the Spider's Web", de Fede Alvarez, cu Claire Foy, care a avut încasări de 414.100 de lei. "Prizonieră în pânza de păianjen/ The Girl in the Spider's Web" este adaptarea romanului care a continuat trilogia "Millenium", de Stieg Larsson.

Și pe locul al treilea s-a situat o premieră, "Elliot: O poveste de Crăciun/ Elliot the Littlest Reindeer", care a avut încasări de 345.949,30 de lei.

Pe poziția a patra se menține musicalul "S-a născut o stea/ A Star Is Born", cu care actorul Bradley Cooper debutează ca regizor și care a avut încasări de 339.341,06 lei de vineri până duminică. Un remake al filmului omonim din 1937, lungmetrajul o are în rolul principal feminin pe superstarul muzicii pop Lady Gaga.

Animația Warner Bros. "Aventurile lui Smallfoot/ Smallfoot", de Karey Kirkpatrick și Jason Reisig, a coborât trei poziții, până pe locul al cincilea, cu încasări de 325.825,17 lei în weekend. Povestea unor Yeti care se întâlnesc cu un om beneficiază de vocile unor actori precum Channing Tatum, LeBron James, James Corden, Zendaya și Danny DeVito, potrivit cinemagia.ro.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografele românești în weekend este completat de "Venom", de Ruben Fleischer (273.664 de lei), "Goosebumps 2: Halloween bântuit/ Goosebumps 2: Haunted Halloween", de Ari Sandel (218.061 de lei), "Overlord", de Julius Avery (215.204,56 de lei), "Johnny English lovește din nou/ Johnny English Strikes Again", de David Kerr (200.949,41 de lei), și "Operațiunea Hunter Killer/ Hunter Killer", de Donovan Marsh (196.134,18 lei).