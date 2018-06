BOMBĂ la Roland Garros! Serena Williams NU S-A MAI PREZENTAT la meciul cu Maria Șarapova: S-a accidentat - VIDEO

Jucătoarea americană Serena Williams, accidentată la muşchii pectorali, s-a retras de la Roland Garros înaintea meciului cu Maria Şarapova, din optimile competiţiei, astfel că rusoaica se califică în sferturi.

"Din nefericire, am probleme la muşchii pectorali. Acum, nu pot servi, deci ar fi foarte dificil să pot juca. Sunt foarte dezamăgită. Puteam să petrec mai mult timp cu familia mea, dar am ales să particip la acest turneu. E o situaţie foarte dificilă pentru mine. Nu am mai simţit niciodată aşa ceva în viaţa mea. E foarte dureros. Am suferit aproape orice tip de accidentare de-a lungul carierei, dar nu şi pe această", a transmis Serena, care era aşteaptată să intre pe Philippe Chatrier pentru a 22-a confruntare directă cu Maria Şarapova.

Serena Williams urma să o întâlnească pe rusoaica Maria Şarapova într-un meci de pe arena Philippe Chatrier. Rusoaica Maria Şarapova obţine, astfel, calificarea în sferturile de finală, unde va juca fie împotriva lui Garbine Muguruza, fie împotriva ucrainencei Lesia Ţurenko.

“I unfortunately been having some issues with my pec muscle... right now I can’t actually serve so it’s actually hard to play when I can’t physically serve.”@serenawilliams #RG18 pic.twitter.com/QEGhy7Y6Si